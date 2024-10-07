Erdoğan'dan Recai Kutan için Saadet'e başsağlığı

Yayınlanma: 07.10.2024 - 14:07

Güncelleme: 07.10.2024 - 14:07

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu üyesi Recai Kutan'ın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan, "Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu üyesi, Türk siyasetinin mümtaz şahsiyetlerinden biri olan Sayın Recai Kutan Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum Recai Kutan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Saadet Partisi’ne ve Milli Görüş camiamıza başsağlığı diliyorum. Sayın Recai Kutan, siyasi mücadelesi ve ülkemize vermiş olduğu değerli hizmetlerle inşallah her daim hayırla yad edilecektir. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.



