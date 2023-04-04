Muharrem İnce 'adaylıktan çekilme' tartışmalarına son noktayı koydu!

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 10:43

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 10:54

14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine yöneltilen tüm eleştiri ve tepkilere karşın, adaylıktan çekilmeyeceğini duyurdu.

"BU YORUMLARI BIRAKIN, İŞİMİZE BAKALIM"

İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, adaylıktan çekilmeyeceğini şu ifadelerle duyurdu:

"Cumhurbaşkanı adaylığı söz konusuyken, 'aday olamaz' dediler. 100 bin imza toplanırken, 'toplayamaz' dediler. Şimdi adaylar netleşmiş, kesin adaylar açıklanmış, kuralar çekilmiş, pusulalar basılmış, 'çekilir mi' diyorlar. Seçeneksiz bırakarak seçim kazanma dönemi bitti. Bu yorumları, bu beklentileri bırakın, işimize bakalım. Biz bu seçimi alacağız. Biz bu Erdoğan'ı göndereceğiz."