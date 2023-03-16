Erdoğan'dan seçim hamlesi: Bakanlara dokunulmazlık zırhı geliyor!

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 04:00

AKP, yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesi bir yandan Cumhur İttifakı’nı genişletmek için Yeniden Refah Partisi, HÜDA PAR gibi partilerle görüşmeler yürütüyor. Diğer yandan da parlamentoda çoğunluğu sağlamaya dönük sürpriz isimlerin “milletvekili adayı gösterilmesi” yönünde çalışmalar yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin grup toplantısının ardından, grup başkanvekilleriyle bir araya geldi. Kurmaylarıyla seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunan Erdoğan’ın “2023 seçimlerinin kritik bir seçim olduğunu” belirterek “Bakanları, büyükşehirlerden milletvekili adayı göstereceğim” dediği öğrenildi.

Bu kapsamda Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi isimleri depremlerden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay için “milletvekili adayı olarak düşündüğü” ileri sürüldü. Erdoğan’ın bu seçimlerde “büyükşehirleri riske atmak istemediği” de belirtiliyor.

GÜÇLÜ İSİMLER VAR

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki “tartışmalı bazı isimleri” milletvekili yaparak, gelecek dönem için bu isimlere “dokunulmazlık zırhı kazandırmak istediği” iddia edilirken bakanların özellikle büyükşehirlerde kamuoyuna “Güçlü isimlerle seçimlere giriyoruz mesajını vermek istediğinin” altı çiziliyor.

Öte yandan Erdoğan’ın grup başkanvekilleriyle yaptığı görüşmede, milletvekillerine “Aday olsunlar” talimatını verdiği de ifade ediliyor. Ancak mevcut milletvekillerinden birçoğunun liste dışı kalacağı da belirtiliyor. “Listede yer bulamayacağını düşenen bazı vekillerin başvuruda bulunmayacağı” değerlendirilirken Erdoğan’ın bu seçimlerde “3 dönem kuralını da uygulayacağına” dikkat çekiliyor.

ÜÇ DÖNEM KURALI

Son olarak AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, “3 dönem vekillik yapmışlardan da başvuru alınabilecek” açıklamasında bulunmuştu. Ancak parti yönetimininde aktif görev alanlar dahil parti içinde bu kurala takılan 76 isim bulunuyor.

Bu isimler arasında eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP’li Mehmet Özhaseki, AKP’li Hamza Dağ, Ali İhsan Yavuz ve eski bakan Cevdet Yılmaz da yer alıyor.

Erdoğan’ın, grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantıda da “Üç dönem kuralının uygulanıp uygulanmayacağına” yönelik grup başkanvekillerinin sorusu üzerine “Kuralı uygulayacağım. Ancak bunun istisnaları da olacak” dediği de kaydedildi.