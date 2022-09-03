Erdoğan'dan 'seçim' talimatı: Toplantının ayrıntıları ortaya çıktı

03 Eylül 2022 Cumartesi, 09:16

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AKP MYK toplantısının ana gündem maddelerinden biri seçimler oldu. Hürriyet'te yer alan habere göre Erdoğan'ın toplantıda, "2023 seçimlerinin önemine değinerek, “Halkımızın alım gücünü artırmaya yönelik tedbirler almaya devam edeceğiz. Yılbaşında işçi, memur, emekliye yeni maaşlarındaki artışla ve sonrasında enflasyondaki düşüşle birlikte ekonomi anlamında da daha olumlu bir döneme girmiş olacağız" dediği belirtildi.

Erdoğan’ın, “2023 seçimlerini kazanacağız. Herkes çalışmasını yapsın. Milletvekili adaylarını iyi belirleyelim. Kamuoyu çalışmaları yapalım. Listeler için 6 ay var. Listeleri ince eleyip, sık dokuyun” talimatını verdiği öğrenildi.

Toplantıda bazı kurmaylar özellikle Anadolu illerinde teşkilatın listelerde yer almak istediğini söyleyip, bu yüzden ona göre bir çalışma yapılması gerektiğini ifade etti. Kurmaylar ayrıca, “Yeni isimler listede olacak. Yıpranmış isimler listede olmamalı. Listeler için daha iyi çalışmamız gerekiyor” diye konuştu. Sosyal medyadaki gündemin de değerlendirildiği toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Onlar sosyal medyada kendilerini oyalayıp dursunlar, biz halkımızla bir arada olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.