Erdoğan'dan 'seçim' ve 'aday' açıklaması: 'Gecikmeden, bir an önce...'

Yayınlanma: 15.12.2023 - 14:19

Güncelleme: 15.12.2023 - 14:19

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağı yönündeki soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Bu hafta içerisinde Ankara, Adana, İzmir büyükşehirleri, gerek milletvekilleri gerek teşkilat ile toplantımızı yaptık. Onların da fikrini aldık. Pazar günü 3 bölgenin de kanaatlerini alacağız. Bunların üzerinde çalışıp inşallah Aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bazı illerin de adaylarını bu arada açıklayabiliriz. Gecikmeden, bir an önce açıklamayı hedefliyoruz."

BİDEN'A 'İSVEÇ' YANITI

Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"F16 ile ilgili gelişmeler konusunda biden kenedisinin olumlu bir bakış açısının olduğunu, bununla ilgili olarak kongreye bu noktada teklifini yapmaya hazır olduğunu söylüyor. Tek şeyleri özellikle İsveç konusundaki yaklaşımımız. İsveç’le ilgili olarak da bizim Parlamentomuzun vereceği kararı çok çok önemsediklerini söylediler. Biz de kendilerine İsveç konusunda bizim parlamentomuzun dürüst bir yaklaşım içerisinde olduğunu yeter ki terörle ilgili yaklaşımlarını İsveç kontrol altına alsın ve bunun dışında da bizler millet meclisimiz olarak şuanda komisyondan zaten geçti. Bunun itesinde de dışişleri komisyonumuz kongreyle ilgili bu gelişmeleri yürütüyorlar."

ABD'YE 'MÜDAHİL OLUN' ÇAĞRISI

AKP'li Cumhurbaşkanı, İsrail'in Gazze'ye devam ettirdiği saldırılara ilişkin de şöyle söyledi:

"Özellikle Gazze konusunu ayın Biden ile etraflıca ele aldık. Ve Gazze’deki gelişmelerde şuan itibariyle 18 bini aşkın çocuk kadın yaşlı okullar camiler klişeler bunların yıkılmasının ne denli insani olduğunu, bu noktada başka ABD’nin dedik buraya müdahil olmanız gerekir dedik. Müdahil olmamanız halinde bir insani suç var vicdani suç var, biz de burada elimiz kolumuz bağlı duramayız, elimizden gelenleri yapmaya devam edeceğiz dedik, bunları kendisiyle değerlendirdik."



