Erdoğan'dan seçimlere sekiz ay kala kurmaylarına 'Muhalefeti dinleyin' talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısında kurmaylarına “Muhalefetle sık bir araya gelin. ‘Türkiye Yüzyılı Vizyon’ belgesini yurttaşlara anlatın” talimatı verdi.
2023 seçimlerine sekiz ay kala AKP, “muhalefet” açılımı yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önceki gün partisinin genel merkezinde düzenlediği MYK toplantısında, kurmaylarına, “Muhalefetle daha sık bir araya gelin, muhalefeti dinleyin” talimatını verdiği belirtilirken ayrıca 28 Ekim’de açıkladığı “Türkiye Yüzyılı” vizyon belgesinin de yurttaşlara anlatılmasını istediği kaydediliyor. Erdoğan’ın, kurmaylarına, “Birlik ve beraberlik mesajı verin” uyarısında bulunduğu da ifade ediliyor.
AKP MYK, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan’ın, toplantıda, Mahir Ünal’ın AKP Grup Başkanvekilliği görevinden “affını istemesinin” ardından kurmaylarına da dikkat çeken bir talimat verdiği öğrenildi.
Erdoğan’ın toplantıda öncelikli konularından birinin 28 Ekim’de açıkladığı “Türkiye Yüzyılı” vizyon belgesi olduğu kaydedilirken, kurmaylarına şu değerlendirmeyi yaptığı belirtiliyor:
“Türkiye Yüzyılı vizyon belgemizde de açıkladık. Dedik ki ülkemizi herkesin birbirini dinlediği, anladığı, birbirine saygı duyduğu bir yer haline getirelim. Farklılıklarımızın zenginlik olduğunu anlatalım. Birlik ve beraberlik olalım ki Türkiye’yi de ikinci yüzyılda zirveye taşıyalım. Bu nedenle sizler de Türkiye Yüzyılı vizyon belgemizi, yurttaşlara anlatmalısınız. Birlik ve beraberlik vurgusunu yapmalısınız. Muhalefetle daha fazla bir araya gelip, diyalog kurmalısınız. Muhalefetin eleştiri ve önerilerini de dinlemelisiniz. Bu devletin hepimizin devleti olduğunu anlatmalısınız.”
ÜNAL’A ‘NEZAKETLİ YAKLAŞIM’
Öte yandan toplantıda, Erdoğan’ın, partisinin grup başkanvekilliği görevinden istifa eden Mahir Ünal’la da “yakın bir diyalog kurduğu” ve Ünal’ın yerine gelen Özlem Zengin’e, “Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine kimin gelmesini istediğini sorduğu” kaydedildi.
Bunun üzerine de Zengin’in iki milletvekilini işaret ettiği, daha sonra yapılan değerlendirmede Zengin’den boşalan koltuğa Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur’un getirilmesine karar kılındığı da kaydedildi.
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