Son Dakika: Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

01 Kasım 2022 Salı, 20:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin sosyal politikalardan sorumlu yöneticilerinden Hacer Foggo ile birlikte dün gece bir video yayınladı. Giderek yayılan metamfetamin bağımlılığına dikkat çekerek AKP yönetiminin cari açığı kapatma kaygısıyla Türkiye’ye uyuşturucu baronlarını çektiğini ve Türkiye’yi metamfetamin üretim merkezine dönüştürdüklerini söylemişti.

Kılıçdaroğlu “Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. ‘Getir, nereden getirirsen getir. Kaynağını sormayacağım’ dediler. Bu kirli parayı, yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar” ifadesini kullanmıştı.

Ardından, Süleyman Soylu'nun başında olduğu İçişleri'ne bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, metamfetamin bağımlılığını gündeme getirerek, tüketimini yaygınlaştırmak konusunda AKP yönetimini ve Soylu’yu eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, “İktidarımızı, cari açığını uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var, onu yarın söyleyeceğim” dedi.

Erdoğan ayrıca, "Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz, haram size kalsın ey siyasiler, bunu da böyle bilin" ifadelerine yer verdi.

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