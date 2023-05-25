Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması: Cumhur İttifakı elemanı gibi çalışıyor

Yayınlanma: 25.05.2023 - 22:19

Güncelleme: 25.05.2023 - 22:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak canlı yayında soruları yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sinan Oğan'a ilk turda veren yüzde 5.2'lik oranın önemli olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Önemli olan ortaya çıkan sinerjiyi değerlendirebilmektir" diye konuştu. Daha önce Numan Kurtulmuş'un görüşme gerçekleştirdiği ve daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, kendilerinden İçişleri Bakanlığı'nı teklif ettiğini ileri süren Erdoğan, "Numan Bey de Cumhurbaşkanımız bu tür taleplere kapalı demiş" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hala bizi televizyonlara davet ediyor. Benimle neyi konuşacaksın. Herhangi bir eserin, vizyonun yok. Seninle ben Okmeydanı SSK Hastanesi'ni mi konuşacağım. Kandil'den gelen talimatları yerine getirebilmek için Meclis'teki uzantılarıyla onların desteğini isteyecek kadar zaafa düştü. Bunların yanında yüzde 1 bile oyu olmayanlara 40 vekil verdin. Bunları mı konuşalım. İftiraları falan da var.

Herhangi bir rehavet olmasa daha benim uyarmam lazım. Zafer sarhoşluğuna kapılmasın. Birinci turu 5 puan önde bitiriş rehavete yol açmamalı. Sivas'ta hızlı tren bir ay ücretsiz deyince cazibe arttı.

Eskiden Diyarbakır'da akşam sokağa çıkamazdınız. Ama şimdi Diyarbakır'da çıkıp akşam gençlerle beraber gezebiliyorsunuz.

'28 MAYIS'TA HERKES KAZANACAK'

Varsın birileri gerilimle, kutuplaştırmayla, siyaset dilini zehirlemek suretiyle yol almaya çalışsın, o bizi ilgilendirmiyor. Biz milletimizi kucaklamaya devam edeceğiz. Bu bizim kültürümüzden de gelen bir anlayış. Buradan taviz veremeyiz. 28 Mayıs'ta biz kazanırsak 85 milyonun her bir ferdi kazanacak. Sayın Kılıçdaroğlu kazanırsa terör örgütleri kazanacak, Londralı tefeciler kazanacak.

Kadına şiddeti reddeden bir partiyiz. İnancımızda yasaklanmıştır. Kadınlarımız bu toplumun yarısı. Meclis'te de yerinin olması gerekiyor. Bu adımları hep biz attık. Biz neyi başardıysak CHP'ye rağmen başardık.

Kabineyi süratle kurmamız gerekecek. Benim milletim samimiyet testini çok iyi yapar. Bir defa bu testi kaybetmiştir. Bunların yaptığı milliyetçilik takiyeciliktir. Benim halkım yutmaz. Daha düne kadar terörist seviciydi, teröristleri affedenlerdi, firarilere kapı açanlardı. Selo'nun çıkmasını istiyorsanız oyu Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz diyen Kılıçdaroğlu değil miydi?

'CUMHUR İTTİFAKI ELEMANI GİBİ ÇALIŞIYOR'

Sinan Bey'in bize katılımındaki farklılık, herhangi bir pazarlık değil. Şu anda Sinan Bey, yarın akşam, diğer akşam, bildiğim kadarıyla TV programlarına çıkacak. Yarın da Mevlüt Bey ile birlikte Antalya'da ziyaretler yapacak. Şu anda Cumhur İttifakı'nın bir elemanı gibi çalışmalara başlamış durumda.

HDP'NİN 2'NCİ TUR TUTUMU

Yüzde 5.2 fazla olabilir eksik olabilir. Önemli olan ortaya çıkan sinerjiyi değerlendirebilmektir. Sinan Oğan bir gerçek. Aday olarak seçimlere katıldı ama daha sonra da aldığı kararla bizimle hareket etme kararı verdi.

Ülkemizde 3 milyon 388 bin Suriyeli sığınmacı var. Tepedekilerle taban aynı düşünüyor diye bir şey yok. 2.2 senin gittiğin yola gidecek mi? HDP tabanı farklı bir tutuma girebilir. Sen kimsin ki yargının verdiği kararın üstünde bir kararla vaatte bulunuyorsun. Bu ülke bir hukuk devleti değil mi? Hukukun üstünlüğüne sen nasıl ket vuruyorsun. Biz anayasa devletiyiz. Bu ifade bir hukuk tanımazlığın yansımasıdır.

ÖZDAĞ'IN BAKANLIK İSTEDİĞİ İDDİASI

Kılıçdaroğlu'ndan Özdağ'a 3 bakanlık teklifi yapılmış. Numan Bey'e de AFAD gibi bir bakanlık veya İçişleri Bakanlığı verilirse, bunun yanında terörle mücadelede atılması gereken adımlar atılırsa kabul edebilirim diye Numan Bey'e böyle teklifi olmuş. Numan Bey de Cumhurbaşkanımız bu tür taleplere kapalı demiş.

'REFERANDUMA GİTMİYORUZ'

Bu adam cahil. Senin parlamentoda çoğunluğun yok. Böyle saçmalık olur mu. Millet yola devam diyorsa mesele bitmiştir. Biz bir referandum seçimine gitmiyoruz. İkisinin birinden Erdoğan'a verdiğin zaman Erdoğan 323'e sırtını dayayarak yola devam edecektir, ama sana verecek olsa sen kime sırtını dayayacaksın.

ÇÖZÜM SÜRECİ YORUMU

Kimse endişe etmesin, ekonomi, bankacılık ve finans sistemimiz sağlam. Çözüm sürecinde katılanlar Türkiye'nin entel dantel kanaat önderleri, sanatçısı hepsi vardı."

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında Ahmet Hakan ve Hande Fırat’ın moderatörlüğünde seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın çözüm sürecinde oluşturulan 'Akil İnsanlar' ile ilgili yorumu sosyal medyada gündem oldu.





AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında Ahmet Hakan ve Hande Fırat’ın moderatörlüğünde seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın çözüm sürecinde oluşturulan 'Akil İnsanlar' ile ilgili yorumu sosyal medyada gündem oldu.



Erdoğan, "Çözüm sürecinde katılanlar Türkiye’nin entel dantel ne kadar kanaat önderi varsa buraya davet ettik. Terör örgütüyle görüşme değil. Akil insanlarla toplantı yaptık" dedi." />