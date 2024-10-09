Erdoğan'dan 'siyasette ılımlı iklim' sorusuna yanıt: 'Rüya verdi cevabını...'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin siyasette normalleşme sorusuna yanıt verdi. Erdoğan'ın, 'siyasette ılımlı iklim' sorusuna cevabı ise gündem oldu.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan'a "Her türlü iş birliğine açığız dediniz ama DEM Partililer somut adım yok diyorlar. Somut adım olacak mı? Somut adım olabilir mi? Bekleyelim mi?" sorusu iletildi.
"RÜYA NE DİYORSUN?"
Erdoğan, bu soruyu kendisi yanıtlamak yerine bir muhabire iletti. Cumhurbaşkanı "Rüya ne diyorsun?" dedi.
Erdoğan'ın soruyu ilettiği A Haber muhabiri Rüya Akkuş ise "Somut adım beklemeden siyasette ılımlı iklimi sürdürelim" ifadelerini kullandı.
"RÜYA VERDİ CEVABI"
Erdoğan, "Cevabı verdi" dedi. Ardından muhabir soruyu bir kez daha iletti. Erdoğan bu kez de "Rüya cevabı verdi" diye konuştu.
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