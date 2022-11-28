Erdoğan'dan 'Suriye' ve 'operasyon' mesajı

28 Kasım 2022 Pazartesi, 11:54

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Açılış Programı'nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasında İSEDAK üyesi ülkelere Suriye'yle ilgili çağrıda bulundu. AKP'li Cumhurbaşkanı, çağrısında şu ifadeleri kullandı:

"Salgınla birlikte bu ülkedeki sosyoekonomik ve insani durum daha trajhik bir hal almıştır. Türkiye olarak 3.5 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacıya evsahipliği yaparak milyonlarcasını da Suriye sınırları içerisinde destekleyerek kardeşlik vazifemizi layıkıyla yerine getiriyoruz. Suriye'nin çatışma, insani kriz ve terör sarmalından kurtulması için İslam ülkeleri daha güçlü bir irade ortaya koymalı siyasi çözüm çabalarına etkin destek vermelidir. Bizde bu konuda gereken adımları atmakta tereddüt etmeyeceğiz."

"PKK'NIN KÖKÜNÜ KAZIMAKTA KARARLIYIZ"

Terörle mücadeleye de değinen Erdoğan, "Pek çoğunuz terörün vahşi yüzüne şahit olmuş insanlarız. Terör örgütlerinin kalleş saldırılarında vatandaşlarımızı kurban verdik. Kimi zaman FETÖ, PKK, DEAŞ olarak karşımıza çıktı. Bu örgütlerin tamamı öncelikle Müslümanları hedef aldı ve kan döktü. Sadece biz PKK saldırılarında 40 bine yakın insanımızı kaybettik. FETÖCÜ'ler 252 kardeşimizi alçakça şehit ettiler. Dökülen bu kanda bölücü terör örgütü kadar DEAŞ'la mücadele kapsamında bu teröristleri silaha ve desteğe boğanların da payı vardır. İlk günden beri proje mahsulü yapı olduğu bilinen DEAŞ'la mücadelede PKK'ya destek verme artık son bulmalıdır. Ülkemizle birlikte Suriye ve Irak'ın da toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan bu örgütün kökünü kazımakta kararlıyız" dedi.

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