Emin Şirin'den İstiklal saldırısıyla ilgili olay iddia: Hadiseden hemen evvel, PKK'nın elinde bulunan MİT görevlilerinin iadesi konuşuluyordu
Bir televizyon programına katılan eski Milletvekili Emin Şirin, "Kulislerde, bu hadise hemen olmadan evvel PKK'nin elinde bulunan altı ile yedi MİT görevlisinin Türkiye'ye iadesi konusundaki görüşmeleri son safhaya geldiği de konuşuluyor" dedi.
Geçmişte terör örgütü PKK tarafından kaçırılan, aralarında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının da olduğu kamu görevlilerinin akıbetiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiayı dile getiren isim ise 22. Dönem Milletvekili Emin Şirin oldu.
TV5'te yayınlanan Serbest Görüş programına konuk olan Şirin, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısıyla ilgili yaptığı konuşmada, bu olay yaşanmadan önce MİT görevlilerinin Türkiye'ye iadesi konusunun son noktaya geldiğini öne sürdü.
Şirin, şöyle konuştu:
"Bu işler görüşülürken, bugüne kadar Toygun Atilla'nın yazdığı önemlidir, yani Demirtaş hakikaten Öcalan'la görüştü mü geçen hafta? Bu hadise olmadan evvel, bir konu daha var şimdi kimin kalıp kalmayacağı belli değil. Kulislerde bu hadise olmadan hemen evvel, PKK'nın elinde bulunan altı ile yedi MİT görevlisinin Türkiye'ye iadesi konusundaki görüşmelerin son safhaya geldiği de konuşuluyor. Bununla da bağlantılı mı diye bugüne kadar konuşulmadı, bir kulis bilgisini de biz paylaşmış olalım, onu da herhalde tetkik etmek isterler."
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