Erdoğan'ın taklidini yapan Muhammed Nahya'dan Melih Gökçek'i kızdıracak video

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AKP'li Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden Muhammed Nur Nahya, bu kez Melih Gökçek'i kızdıracak bir video yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2022 Salı, 10:59

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini ve mimiklerini taklit ettiği videoları ile tanınan Muhammed Nur Nahya isimli genç, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.

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