Erdoğan'ın taklidini yapan Muhammed Nahya'dan Melih Gökçek'i kızdıracak video
AKP'li Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden Muhammed Nur Nahya, bu kez Melih Gökçek'i kızdıracak bir video yayınladı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini ve mimiklerini taklit ettiği videoları ile tanınan Muhammed Nur Nahya isimli genç, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.
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