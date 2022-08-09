Erdoğan'ın taklidini yapan Muhammed Nahya'dan Melih Gökçek'i kızdıracak video

09 Ağustos 2022 Salı, 10:59

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini ve mimiklerini taklit ettiği videoları ile tanınan Muhammed Nur Nahya isimli genç, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.

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