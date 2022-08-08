Hüseyin Gazi Cemevi'ni AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göre değiştirdiler

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hüseyin Gazi Cemevi'ndeki muharrem ayı iftarına katıldı. Erdoğan'ın cemevi ziyareti öncesi AKP'li belediye cemevinin düzenini değiştirdi. Mustafa Kemal Atatürk, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hz. Ali'nin olduğu duvardaki fotoğraflarının başka duvara taşındığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 23:50
Hüseyin Gazi Cemevi'ni AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göre değiştirdiler
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti.

Ziyaret nedeniyle cemevindeki Mustafa Kemal Atatürk, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hz. Ali'nin olduğu duvardaki fotoğrafların yerlerinin değiştirildiği iddia edildi. 

Erdoğan'ın ziyareti öncesi AKP'li Mamak Belediyesi tarafından cemevinde tadilat yapıldığı ve ibadet alanının dizaynının değiştirildiği görüldü.

(Düzenleme öncesi fotoğraf)

(Düzenleme sonrası fotoğraf)

Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanlığı günlerinde Karacaahmet’de Cemevi açma izni isteyen Alevi yurttaşlara hitaben, “Cemevi Cümbüş evi, ne izni!” ifadelerini kullanmıştı.


Hüseyin Gazi Cemevi Cemevi Cem Recep Tayyip Erdoğan

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