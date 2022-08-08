Hüseyin Gazi Cemevi'ni AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göre değiştirdiler

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 23:50

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti.

Ziyaret nedeniyle cemevindeki Mustafa Kemal Atatürk, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hz. Ali'nin olduğu duvardaki fotoğrafların yerlerinin değiştirildiği iddia edildi.

Erdoğan'ın ziyareti öncesi AKP'li Mamak Belediyesi tarafından cemevinde tadilat yapıldığı ve ibadet alanının dizaynının değiştirildiği görüldü.

(Düzenleme öncesi fotoğraf)



(Düzenleme sonrası fotoğraf)

Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanlığı günlerinde Karacaahmet’de Cemevi açma izni isteyen Alevi yurttaşlara hitaben, “Cemevi Cümbüş evi, ne izni!” ifadelerini kullanmıştı.