Özgür Özel'e yurtdışından tebrik telefonları

CHP’nin 31 Mart yerel seçimlerinden birinci parti çıkmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya İşçi Partisi Genel Başkanı Pedro Sanchez başta olmak üzere Avrupa'daki çok sayıda siyasi parti liderinden tebrik mesajları geldi.

ANKA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 15:59
Özgür Özel'e yurtdışından tebrik telefonları
Abone Ol google-news

31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye genelinde oyların yüzde 37,7’sini alarak birinci parti olan CHP’ye Avrupa’dan da kutlama mesajları geldi.

CHP Genel Merkezi’nden yapılan bilgilendirmeye göre, Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Sosyalist İşçi Partisi Genel Başkanı Pedro Sanchez, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkanı Frank Schwabe ile Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Kurulu Üyeleri ve Avrupa’daki sosyal demokrat siyasi parti liderleri, 31 Mart’taki seçim galibiyeti nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tebriklerini iletti.

Mesajlarda, Avrupa’nın en köklü sosyal demokrat partilerinden biri olan CHP’nin seçimleri birinci parti olarak tamamlamış olmasına ilişkin dayanışma duyguları iletildi.

 


CHP Genel Başkanı Özgür Özel haberleri Özgür Özel haberleri Seçim haberleri

İlgili Haberler

Özgür Özel Manisa’ya zafer kutlamasına geliyor

Özgür Özel Manisa’ya zafer kutlamasına geliyor
CHP lideri Özgür Özel, Ankara’da kurmaylarıyla seçim sonuçlarını değerlendirdi: ‘Tepki oylarının farkındayız’

CHP lideri Özgür Özel, Ankara’da kurmaylarıyla seçim sonuçlarını değerlendirdi: ‘Tepki oylarının farkındayız’
Özgür Özel’den çok sert 'Van' tepkisi: 'İkinci olana mazbatayı verme rezaleti, Van halkına pusu kurmaktır'

Özgür Özel’den çok sert 'Van' tepkisi: 'İkinci olana mazbatayı verme rezaleti, Van halkına pusu kurmaktır'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mansur Yavaş’tan belediye başkanlarına: ‘Bu teklifi reddedenler…’

Mansur Yavaş’tan belediye başkanlarına: ‘Bu teklifi reddedenler…’
Yatırımcılar dikkat… Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 3 Nisan 2024 Çarşamba altın fiyatları…

Yatırımcılar dikkat… Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 3 Nisan 2024 Çarşamba altın fiyatları…
Son Dakika... Van'da AKP devrede! Kazanan adaya mazbata verilmiyor

Son Dakika... Van'da AKP devrede! Kazanan adaya mazbata verilmiyor
Kira artış oranı ne kadar oldu? 2024 Nisan ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

Kira artış oranı ne kadar oldu? 2024 Nisan ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?
AKP büyük farkla kaybetmişti… Belediyede in cin top oynuyor!

AKP büyük farkla kaybetmişti… Belediyede in cin top oynuyor!
Günlük burç yorumları: 4 Nisan 2024 Perşembe Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 4 Nisan 2024 Perşembe Yengeç burcu yorumu
Görevi devretti: Kırkağaç AKP'den CHP'ye geçti

Görevi devretti: Kırkağaç AKP'den CHP'ye geçti
Günlük burç yorumları: 4 Nisan 2024 Perşembe Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 4 Nisan 2024 Perşembe Boğa burcu yorumu