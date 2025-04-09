Erdoğan'dan, Trump'ın 'övgü dolu' sözlerine ilk yorum

Yayınlanma: 09.04.2025 - 14:43

Güncelleme: 09.04.2025 - 14:44

Yeniden ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, ABD’yi ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte kameraların karşısında geçti.

Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "övgü dolu" sözler sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sevdiğini söyleyen Trump, “Ona Suriye’yi alarak 2 bin yıldır kimsenin yapmadığını yaptın dedim” ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'I SEVİYORUM, O DA BENİ SEVİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan için “çok zeki” tanımlaması yapan Trump, “Erdoğan gerçekten çetin biri ve çok zeki. Kimsenin yapamadığını yaptı. Erdoğan'a 2000 yıldır kimsenin yapamadığını yaptınız, Suriye'yi ele geçirdiniz dedim. Erdoğan'ı seviyorum, o da beni seviyor ve bu durum medyayı kızdırıyor” dedi.

Trump, basın toplantısında yanında bulunan Netanyahu’ya ise “Türkiye ile aranızdaki sorunları çözebilirim ancak makul olmalısın” dedi.

ERDOĞAN'I ÖVERKEN RAHİP BRUNSON'I NASIL GERİ ALDIKLARINI DA HATIRLATTI

Trump'ın Erdoğan'dan övgü dolu sözler ile bahsederken; rahip Brunson olayını hatırlatması da geniş yankı buldu.

Bir dönem Türkiye'de tutuklu bulunan Rahip Brunson'ı hatırlatan Trump, “Rahibi Türkiye'den geri aldık. Bunu hatırlıyor musunuz? Bu o zamanlar büyük bir olaydı ve onu geri aldık. Ve Başbakan Netanyahu'ya dedim ki, ‘Türkiye ile bir sorununuz varsa, bunu gerçekten çözebileceğimi düşünüyorum. Ve Türkiye ve liderleriyle çok çok iyi bir ilişkimiz var ve bunu çözebileceğimizi düşünüyorum.’ Bu yüzden umarım bu bir sorun olmayacaktır” şeklinde dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

ERDOĞAN'A O SORU SORULDU

Bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı sonrası ise Erdoğan'a "Trump" sorusu soruldu. Erdoğan "Trump'ın övgü dolu sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Henüz görüşmedik" yanıtını verdi.

Erdoğan, kendisine "Özgür Özel'in 'İmamoğlu'nu tutuklamak için Trump'tan icazet aldılar' sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise yanıt vermedi