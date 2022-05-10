Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı: 'Muhalefetin uzlaşmaz tavrı sebebiyle akamete uğradı'

10 Mayıs 2022 Salı, 13:15

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 154. Kuruluş yıl dönümü etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Yeni anayasa tartışmaları hakkında konuşan Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl yeni bir anayasa için tekrar harekete geçtik. Kendi hazırlıklarımızı yürütürken muhalefetten de en azından ortaya bir metin teklifi koymalarını bekledik. Aradan geçen zamana rağmen önümüzde bir metin gelmedi" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR YARGI MENSUBUNUN HUKUKLA BAĞDAŞMAYAN BİR YAKLAŞIMLA KARŞIMA GELMESİNİ İSTEMEM"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde...

"Cumhuriyet tarihi maalesef yargının darbeciler ve vesayet güçleri lehine taraf olduğu Yassıada yargılamalarından 28 Şubat brifinglerine kadar pek çok kötü örnekle doludur. Yargı kurumunun bu onurlu sorumluluğu kendine yakışır konumda olmasına sağlamak için gayret gösterdik.

Siyasetin etki alanını genişletme çabalarına yargı da dahildir, hatta en başlarda gelir. Amerika'sından Avrupa'sına her yerde aynı çekişme yaşanmıştır. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın çeşitli meselelerini takip ederken hukuk adına dünyanın nerelerinde ne yüz kızartıcı durumlarla karşılaştığımızı biliyoruz. Buradan açıkça ifade ediyorum; bu ülkede hiçbir savcının, yargı mensubunun hukukla bağdaşmayan herhangi bir yaklaşımla karşıma gelmesini istemem. Ama aynı zamanda yargı mensuplarının bu hukukçu duruşunu herkesin karşısında ve her şartta sergilemesini de beklerim."

Danıştay, devlet ile vatandaşlar arasındaki ihtilafların hukuk marifetiyle çözümünü sağlıyor. Cumhuriyet tarihi maalesef yargının darbeciler tarafında olduğu pek çok kötü örneklerle doludur. Dünyanın her yerinde siyaset, etki alanını genişletmek ister. Bunun için sürekli sınırlarını zorlar. Yargı alanı da dahildir, hatta en başalrda gelir. Her yerde aynı çekişme yaşanmıştır, halen de yaşanmaktadır."

"FETÖ ihanet çetesinin dehşet verici yapısına hepimiz şahit olduk. Ülkesine, milletine, adalete bağlı yargı mensupları Türkiye'nin FETÖ illetinden kurtulmasına öncülük ettiler. Yargı bağımsızlığı ve tarafısızlığı ilkesiyle de böyle tehditlerle karşılaşmayacağımızı ümit ediyorum.

Hukuk dışı örgütlerinin arka bahçesi haline dönüşen bir yargı millet adına karar veremez."

'YENİ ANAYASA' MESAJI

"Hukuk devleti ilkesi demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. Geçmişte hukuka aykırı pek çok tacize, cezaya muhatap olmuş bir siyasetçi olarak ülke yönetimine geldiğimden beri Türkiye'nin hukuk devleti olması mücadelesini yürütüyorum. Ülkemizi yeni, tamamen demokratik yaklaşımla ve yalın dille yazılmış yeni bir anayasaya kavuşturmak için TBMM bünyesinde defalarca teşebbüste bulunduk. Bunun için Meclis'te tüm partilerin eşit üye katılımıyla bir komisyon kurulmasına öncülük ettik. Maalesef bu teşebbüsümüz muhalefet partilerinin uzlaşmaz tavrı sebebiyle akamete uğradı."

Geçtiğimiz yıl yeni bir anayasa için tekrar harekete geçtik. Kendi hazırlıklarımızı yürütürken muhalefetten de en azından ortaya bir metin teklifi koymalarını bekledik. Aradan geçen zamana rağmen önümüzde bir metin gelmedi.

Bu süreçte Anayasa'da pek çok değişiklikler yapıldı. 134 hükmü geçtiğimiz 20 yıl boyunca değişti. Sadece Anayasa ile sınırlı kalmadık. Milletimizi mevcut Anayasa'dan kurtarma irademiz bakidir."