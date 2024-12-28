Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması: Topu patronlara attı!

Yayınlanma: 28.12.2024 - 15:09

Güncelleme: 28.12.2024 - 15:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

2025 asgari ücret zammına ilişkin konuşan Erdoğan, belirlenen 22 bin 104 liralık ücretin istihdam-enflasyon-gelir arasındaki dengeyi gözettiğini öne sürüp "İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin. Biz tabanı belirliyoruz. Daha fazla vereceksen ver elini tutan yok" dedi.

"BİRİLERİ ÇATLADI PATLADI"

Erdoğan'ın ifadeleri şöyle:

"Hiç şüphesiz son günlerin en çok tartışılan 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücret rakamıdır. Hemen birileri çatladı, patladı. Kusura bakmasınlar, çatlasanız da patlasanız da biz hesabımızı biz atacağımız adımları hesaplayarak kitabını yazarak atarız. Yüzde 30 artış Merkez Bankamızın 2025 yılı enflasyon hedefinden yüksek olmasına rağmen açık konuşmak gerekirse bu bizim de içimize sinen emekçimizin alın terinin tam karşılığı olan, bel ki birilerine göre tutar değildir ama rakam ortada. Görünen o ki bu hesap yerine oturdu. bu istihdam, enflasyon ve gelir arasında dengeyi gözeten bir rakamdır. Asgari ücret çalışan verilecek maaşın en alt seviyesini seviyesini ifade eder. İşveren daha fazla vermek isteyen varsa versin, onların önünü kesen var. Biz tabanı belirliyoruz. Daha fazla ver, elini tutan yok. Gelişmiş ülkelerde saat ücreti şeklinde belirlenen bu rakam Türkiye'de aylık maaş olarak uygulanıyor."

"SAPMA OLURSA DEĞERLENDİRİRİZ"

AKP'li Cumhurbaşkanı, asgari ücretle ilgili ek olarak da şunu söyledi:

"Bölgemizde ve ülkemizde olağanüstü bir gelişme olmazsa 2025 enflasyon hedefini tutturacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz. Enflasyon haziran ayından itibaren istikrarlı bir şekilde düşüyor. 2025 yılında düşüş daha da hızlanacak. Enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız. İnancımız o ki, buna gerek kalmaz."

"FAİZ İNECEK Kİ ENFLASYON İNSİN"

Erdoğan, ekonomiye ilişkin diğer mesajları da şöyle oldu:

"Doğalgaz ve elektrikte vatandaşımıza sağladığımız desteği adil bir şekilde yeniden ele alacağız. Akaryakıt fiyatlarının da enflasyonun hedeflememizi bozmayacak seviyede kalmasına özen göstereceğiz.

Para politikasının yanı sıra diğer araçları da devreye alarak enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz. Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu adımı atacağız. Bu, bizim olmazsa olmazımız."