CHP'li Gamze Taşcıer'den Erdoğan'a yanıt: '31 referans ilacın tamamı ithal ediliyor'

02 Kasım 2022 Çarşamba, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün sosyal medya hesabından “Vatandaşlarımızın kullandığı her 100 ilaçtan 89’unu yerli üretimden sağlıyoruz” paylaşımını yaptı.Erdoğan’ın paylaşımına tepkiler gelirken, açıklama bir süre sonra silindi.

Türkiye’de üretilen ilaçlara ilişkin bilgi veren CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Türkiye’de maalesef yerli ilaç üretimi demek, çok büyük oranda muadil ilaç üretmekle sınırlı. Yani oransal olarak yerli ilaç fazla görülebilir ancak bunlar katma değeri yüksek ilaçlar değil. Yenilikçi, bizim icadımız ilaçlar değil” dedi.

Geçen yılın verilerini paylaşan Taşcıer, “2021’de pazara 290 yeni ilaç sürüldü. Bunların yalnızca 31’i referans ilaç. Yani üreticisi tarafından geliştirilip patenti alınan ilaç. Bu 31 referans ilacın tamamı ithal. Yani geçen yıl piyasaya sürülen hiçbir referans ilacımız yok. Türkiye bir ilaç ve sağlık krizi içerisinde ve bunun sorumlusu da inşaat yapmayı sağlık hizmeti vermenin tek koşulu sayan Erdoğan iktidarıdır” dedi.

Taşcıer, Türkiye’de üretilen ilaçların hammaddesinin de yurtdışından getirildiğine dikkat çekti.