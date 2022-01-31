Erdoğan'dan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

31 Ocak 2022 Pazartesi, 12:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama töreninde konuştu.

Erdoğan, "Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da takdirle karşılandığını görüyoruz" sözlerini kullandı.



Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"15 bin öğretmen atamamız ile eğitim ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Salgın döneminde eğitim öğretim sürecinin kesintisiz sürmesi için önemli bir güç elde edeceğiz. Öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizin bir daha ayrı kalmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Hamdolsun 2021-2022 eğitim öğretim yılını salgına rağmen son derece başarılı bir şekilde tamamladık.

Öğretmen ve öğrencilerimizin kurallara uyması sayesinde okullarımızı açık tuttuk. Salgın sürecinde bazı zorluklar, engellemeler ile karşılaştık. Özellikle millet ve milletin gündemi ile hiçbir alakası olmayan kimselerin abartısız, mesnetsiz açıklamaları ile karşı karşıya kaldı. Bu süreci sabote etmeye çalıştılar. Hayal mahsulü bilgiler ile sosyal medyayı da kullanarak insanımızı yanlış yönlendirme çabası içinde oldular.

"ÖĞRENCİLERİMİZ VE VELİLERİMİZ MÜSTERİH OLSUN"

Okullarımız ile, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin arasına hiçbir bariyerin girmesine izin vermedik. Yüz yüze eğitimi sürdüren birkaç ülkeden biri olduk. Bu vesile ile son 2 yıldır özveri ile çalışan öğretmenlerimizi, dört el ile derslerine sarılan öğrencilerimizi ve MEB çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da büyük bir takdir ile karşılandığını görüyoruz.

Eğitim-öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz. Tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz müsterih olsunlar.

Dünyanın bir çok ülkesinin mevcut öğretmen sayılarını bile koruyamadığı dönemde biz yeni öğretmen alımlarımızı sürdürdük. Son 2 yılda 77 bin öğretmenimizi okulları ile buluşturma başarısı gösterdik. Bugünkü atamalarla birlikte son 19 yılda 729 bin 487 öğretmenimizin atamasını yapmış oluyoruz. Mevcut öğretmen kadromuzun yüzde 73'ü bizim hükümetlerimiz döneminde atandı.

"ÖĞRETMEN MAAŞLARINI EN ÇOK İYİLEŞTİREN ÜLKE TÜRKİYE'DİR"

Öğretmen başına öğrenci sayısında OECD rakamlarını yakaladık, hatta geçtik. Öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesinde de önemli mesafe kaydettik. Avrupa'da son 19 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir.

Çocuklarımızın eğitime erişimini kolaylaştırmak amacıyla attığımız en büyük adımlardan biri de ders kitaplarının ücretsiz dağıtılmasıdır. Şimdiye kadar 4 milyara yakın ders kitabını öğrencilere dağıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Kısa süre önce kritik bir adım attık. Yardımcı eğitim kitaplarını da MEB basarak öğrencilerimize ulaştırmaya başladı. Bu yılın sonuna kadar sayıyı 100 milyona çıkartmayı planlıyoruz"