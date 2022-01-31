TÜİK Başkanı'nın görevden alınma nedenini yazdı: Erdoğan çok kızdı...
Yeniçağ yazarı Orhan Uğurluoğlu, Sait Erdal Dinçer'i TÜİK Başkanlığı görevinden eden nedenin Dinçer'in Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) dava açması olduğunu öne sürdü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer, 29 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevinden alındı. Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya getirildi.
Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Dinçer'in neden görevden alındığına dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Uğuroğlu, "TÜİK başkanı neden azledildi açıklıyorum" başlıklı yazısında, "Saraydan aldığım net bilgiye göre ENAG adlı bilim insanlarından oluşan bağımsız enflasyon araştırma grubunu dava ettiği için TÜİK Başkanı azledildi" ifadelerini kullandı.
Uğurluoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Açılan davada hâkim, TÜİK rakamları ile ENAG rakamlarını ister istemez mukayese edecektir ki;
- TÜİK mi haklı, ENAG mı haklı ortaya çıkacaktır.
Gerçek rakam ENAG'ınki çıkarsa ne olacak?
- TÜİK rezil kepaze olmayacak mı?
- Gerçek ortaya çıkmayacak mı?
Memurlar, emekliler, asgari ücretliler ENAG'ın gerçek rakamını görüp AKP iktidarına isyan etmeyecekler mi?
TÜİK'in kendi yaptığı TÜFE ve ÜFE ile bağımsız ekonomi bilim adamlarının TÜFE ve ÜFE rakamlarının mukayesesi mahkemede yapıldığı ve gerçek ortaya çıktığı zaman inanın bana
- Milletin kandırıldığı ortaya çıkar,
- TÜİK tüm itibarını yargı kararı ile kaybeder,
- Hatta Erdoğan istifa etmek zorunda kalır…
Saraydaki kıdemli danışman kaynağım AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılan bu dava nedeniyle TÜİK Başkanı Erdal Dinçer'e çok kızdığını ve görevinden azlettiğini söyledi."
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