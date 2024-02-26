Erdoğan'ı taklit eden Muhammed Nur Nahya, Babacan ile karşılaştı

Yayınlanma: 26.02.2024 - 11:48

Güncelleme: 26.02.2024 - 11:49

Seçim gezilerini sürdüren DEVA lideri Babacan, Erdoğan'ı taklit eden fenomen Nahya ile sohbetini sosyal medya hesabı X'ten "gergin siyaset ortamını yumuşatacağız" notu ile paylaştı.

Erdoğan'ın sesiyle "Sayın Babacan beni iyi tanır, ben de onu iyi tanırım" diye seslenen Nahya'ya, Babacan da "Arada gördüm videolarını, on numara yani" şeklinde karşılık verdi.

Gergin siyaset ortamını yumuşatmak isteğini söyleyen Nahya'ya Babacan da Türkiye'nin siyasi mizahı özlediğini söyledi.