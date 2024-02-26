Erdoğan'ı taklit eden Muhammed Nur Nahya, Babacan ile karşılaştı
Sosyal medyada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit etmesiyle tanınan fenomen Muhammed Nur Nahya, seçim gezisi sırasında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile karşılaştı. Babacan'a, Erdoğan'ı taklit ettiği ses tonuyla "Sayın Babacan, nasıl gidiyor" diye seslenen Nahya ile Babacan arasındaki diyalog izleyenleri gülümsetti.
Seçim gezilerini sürdüren DEVA lideri Babacan, Erdoğan'ı taklit eden fenomen Nahya ile sohbetini sosyal medya hesabı X'ten "gergin siyaset ortamını yumuşatacağız" notu ile paylaştı.
Erdoğan'ın sesiyle "Sayın Babacan beni iyi tanır, ben de onu iyi tanırım" diye seslenen Nahya'ya, Babacan da "Arada gördüm videolarını, on numara yani" şeklinde karşılık verdi.
Gergin siyaset ortamını yumuşatmak isteğini söyleyen Nahya'ya Babacan da Türkiye'nin siyasi mizahı özlediğini söyledi.
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