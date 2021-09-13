Üniversiteli gençten Erdoğan taklidi: "İnşallah son cümlelerim olmaz"
Muhammed Nur Nahya adlı üniversite öğrencisi, yıllar önceki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taklidinin gündem olması üzerine açıklama yaptı. Nahya, "İnşallah son cümlelerim olmaz bunlar tamamen mizah amaçlıydı." ifadelerini kullandı.
Muhammed Nur Nahya adlı üniversite öğrencisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taklidi sosyal medyada gündem oldu.
Erdoğan ile olan ses benzerliği üzerine çektiği videolarla gündem olan Nur Nahya'nın paylaşımları dikkat çekti. 2 yıl önce çektiği videoların tekrar gündeme gelmesi üzerine açıklama yapan Nahya, "Arkadaşın ricası üzerine dedesine böyle bir şaka yapmıştık." dedi.
Öte yandan yaptığı taklitlerle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Nahya, “Özel hayatımla gündeme gelmek istemiyorum moduna girsem mi artık. 2 sene öncenin olayı bu, arkadaşın ricası üzerine dedesine böyle bir şaka yapmıştık. Tabii sonrasında şaka olduğunu söyledik ve dedesi de çok güldü. İnşallah son cümlelerim olmaz bunlar tamamen mizah amaçlıydı.” ifadelerini kullandı.
2 sene öncenin olayı bu, arkadaşın ricası üzerine dedesine böyle bi şaka yapmıştık. Tabii sonrasında şaka olduğunu söyledik ve dedesi de çok güldü. İnşallah son cümlelerim olmaz bunlar tamamen mizah amaçlıydı ?? https://t.co/PqCfMjbnKo— Muhammed Nur Nahya (@Nahya___) September 6, 2021
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