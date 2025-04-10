Erdoğan’ın atadığı isimlerden neler neler çıktı: ‘Erdoğan Fetullah ile kahvaltı etsin’ diyeni de var, Fetullah’a mektup yazanı da

Yayınlanma: 10.04.2025 - 15:10

Güncelleme: 10.04.2025 - 15:59

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına çeşitli atamalar yaptı. Erdoğan’ın Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’na atadığı isimlerden bazıları ise fazlasıyla dikkat çekici. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; “TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Siyasi iletişimci Ali Saydam, Aram Kuran, Fecir Alptekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, Han Tümertekin, Dr. Havva Hümeyra Şahin Oktay, Hülya Soydan (Koçyiğit), Prof. Dr. İskender Pala, Dr. Mustafa Sinan Genim, Orhan Gencebay, Prof. Dr. Ümit Meriç ve Prof. Dr. Yusuf Özkır” atandı.

ATAMALARDA FETÖ GEÇMİŞİ OLANLAR VAR

. Prof. Dr. İskender Pala: Terör örgütü FETÖ’yle ilişkilendirilen ve kapatılan “Zaman gazetesinin” yazarlığını yapan Pala, 2014’te bir televizyon programında yaptığı açıklamada AKP ve FETÖ arasında yaşanan gerginliğin sona ermesi için öneride bulunmuştu. Pala, “‘Fetullah Hocaefendi’ bir haftalığına bile olsa Türkiye’ye gelmeli. O bir hafta içerisinde Başbakan(dönemin başbakanı) Tayyip Erdoğan’la bir kahvaltı yapmalı. Kameralar o kahvaltıda birbirlerine gülümsediklerini, aynı sofrada veya bir masanın iki tarafında oturabildiklerini görmeli. Benim çözümüm veyahutta benim gördüğüm bu ayrıca olması gereken bu” demişti.

. Prof. Dr. Ümit Meriç: Meriç, 2016’da FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’e yönelik yazdığı ‘duygusal bir mektupla’ gündeme gelmiş, görüntüleri sosyal medya üzerinde yayılmıştı. Meriç, 2005 yılında yazdığı mektubunda “Ah Türkiye, Ah orada bir insan yaşıyor, kıymetini ne sen bilirsin ne ben bilirim. Kıymetini bilse bilse yüzyıllar öncesinin Asya’sından Ahmet Yesevi bilir, yüzyıllar öncesinin Endülüs’ünden Muhyiddin Arabi bilir, yüzyıllar öncesinin Konya’sından Hz Mevlana bilir. Bir de anasının elini öpen, babasının duasını alan, eşe dosta veda edip ‘Yeryüzü bize mescid kılındı’ diye peygamber-i zişanımızın izini sürüp yeryüzüne dağılan hizmet erleri bilir. Geleceğin dünyasının velileri olan güzel insanlar bilir. Yapma Türkiye, etme Türkiye! Yeryüzünün bu en kıymetli mücevherini yaban ellere atma, al başına taç et Türkiye” demişti.

TRT YÖNETİM KURULU ÜYESİNDEN, BAKAN YARDIMCISINA...

. TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak: Albayrak, TRT’ye atandığı dönemde AKP’ye yakınlığıyla bilinen bir haber kuruluşunun imtiyaz sahibi olmasıyla gündeme gelmişti. Boykot çağrısı üzerine bazı oyuncuların TRT’de oynadığı dizilerin kadrosundan çıkarılmasının ardından tepki toplamıştı.

. Ali Saydam: Saydam, iktidara yakın bir medya kuruluşunda köşe yazarlığı yapıyor. Yazılarında sık sık CHP’yi hedef almasıyla dikkat çekiyor. Saydam’ın atandığı gün CHP’yi eleştirdiği bir başka köşe yazısı kaleme alması da soru işareti yarattı.

. Aram Kuran: Kuran, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a teşekkürler ederek övgüler sıraladığı bir paylaşımda bulunmuştu. Kuran, paylaşımında “Sayın Cumhurbaşkanımızın, devletimizin yanında olmamızı sağlamasından dolayı minnettarım. Ülkemize ve güzide medyamıza katkı vermeye tam hız devam edeceğiz” ifadelerine yer vermişti.

. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin: Alptekin, geçtiğimiz yılın sonlarında Cumhurbaşkanlığındaki konserde kadın sanatçıların kıyafetlerine müdahale ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti.

. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı: Yazgı, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde bir diğer bakan yardımcısı Batuhan Mumcu ile AKP’li Antalya Serik Belediye Başkan adayı Veli Vural’a oy toplamak için ziyarete gitmişti. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Yazgı, “desteğimiz tamdır” demişti.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI DA VAR, AKP’YE YAKIN SANATÇILAR DA

. Hülya Soydan (Koçyiğit): 2023’te katıldığı Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde düzenlenen “Yeni Çağa İlham Veren Yüzyılın Kadınlarını Anma ve Anlama” programında, AKP hükümetine övgüler dizmişti. Koçyiğit, “Türkiye’nin ikinci yüzyılı kadınların yüzyılı olacak. İnsanlığın, varlığın, geleceğin şartı ailenin toplumsal direği kadındır. Kadın medenidir, ileridir ve üretkendir. Bugün hiçbir şey eskisi gibi değil, kadınların birçok sorunu AK Parti hükümeti döneminde telafi edildi, önleri açıldı” demişti.

. Dr. Mustafa Sinan Genim: Genim, 2009 Yerel Seçimleri’nde İstanbul’da AKP Kadıköy belediye başkanı adayı oldu. “Mimar” Sinan Genim, Galata Kulesi'ne hiltiyle girilen restorasyonun da sorumlularından biri, projenin danışmanıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023’te Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü’nü, mimari dalında Sinan Genim’e vermişti.

. Orhan Gencebay: AKP’ye yakınlığıyla sık sık gündeme gelen Gencebay, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum (Şimdiki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı) ile sahneye çıkmasıyla gündeme gelmişti. Gencebay, Kurum için seçim şarkısı da bestelemişti.