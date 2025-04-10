Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni atamalar: Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit Kültür Kurulu’nda
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları ve üst düzey görevlere yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Sanatçı Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’na, milli sporcu Şahika Ercümen ise Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu’na atandı.
Cumhurbaşkanlığı atama kararları, 10 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları ile bazı üst düzey görevlere önemli atamalar gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine Göksel Aşan atanırken, Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığı’na Ahmet Burak Dağlıoğlu getirildi.
O İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ
Sanat camiasından da atamalar dikkat çekti; sanatçılar Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit Soydan, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nda yer aldı.
Serbest Dalış Dünya Rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen ise Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu üyeliğine atandı.
Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu’na üye olarak seçildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Hukuk Politikaları Kurulu üyeliğine yeniden atanırken, Yiğit Bulut da Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğini sürdürmeye devam edecek.
Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçildi. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı görevine ise Cevdet Vural atandı.
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