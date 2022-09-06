Erdoğan'ın Balkan turu başlıyor: 3 ülke ziyaret edecek, ilk durak Bosna-Hersek

06 Eylül 2022 Salı, 09:26

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6-8 Eylül tarihlerinde Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek. İlk durak ise Bosna-Hersek olacak.

Erdoğan'ın önceki ziyaretlerde olduğu gibi Devlet Başkanlık Konseyi'nin 3 üyesi ile bir araya gelmesi ön görülüyor. Temaslarda, Türkiye'nin Balkanlarda barışın sürmesi için her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceği mesajı verilecek.

Başta ortak altyapı ve yatırım projeleri olmak üzere çeşitli alanlarda mevcut iş birliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınacağı görüşmelerde, Balkanlar'daki gelişmeler ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Üç ülkeye gerçekleştireceği ziyarette Erdoğan'a kalabalık bir iş insanı heyeti de eşlik edecek. Karşılıklı yatırımların ve ticaret hacminin artırılması için atılacak adımlar görüşülecek.

Erdoğan, Hırvatistan'ın Sisak şehrinde İslam Kültür Merkezi'nin açılış törenine de katılacak.