Erdoğan'ın başdanışmanı Cemil Ertem'den 'İsmail Heniyye' mesajı: Şahadeti İsrail'in yok edilmesine katkı sağlayacak
Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Cemil Ertem, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye suikastinin ardından "Şahadeti katil İsrail’in yok edilmesine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da konakladığı konuta düzenlenen saldırıda öldürüldü.
Heniyye'nin ölümü sonrası Dışişleri Bakanlığı ve AKP'den peş peşe kınama mesajları gelirken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan henüz bir açıklama gelmedi.
Erdoğan'ın başdanışmanlarından Cemil Ertem ise suikast üzerine dikkat çeken bir mesaj paylaştı.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi hesabından suikast sonrası yapılan paylaşımı alıntılayan Ertem, "Direnişin sembol ismi" dediği Heniyye için "Şahadeti de direnişe ve katil İsrail’in yok edilmesine katkı sağlayacaktır şüphesiz" ifadelerini kullandı.
İşte Başdanışman Cemil Ertem'in o paylaşımı:
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