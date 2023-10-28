Erdoğan'ın hayaliydi... Doktorlar: Onların hayali bizim kâbusumuz oldu
İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’ndeki aksaklıklar sağlık çalışanlarını isyan ettirdi. Eylem yapan doktorlar, Erdoğan’ın “Şehir hastaneleri hayalim” sözünü anımsatıp “Onun hayali bizim kâbusumuz oldu” dedi.
Depreme dayanıksız tartışmaları ile 10 yıl sonra açıldığı duyurulan ancak tam kapasiteli hasta kabul etmeyen İzmir Bayraklı Şehit Hastanesi’nde hastalar ve sağlık çalışanları mağdur olduklarını söyleyerek eylem yaptı.
Sendika işyeri temsilcisi Hülya Ulaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Şehir hastaneleri benim hayalim’ sözünü hatırlatarak “Onun hayali, bizim için kâbus oldu. İzmir’de şehir hastanesinin yapımı 10 yıldır sürüyor. Böyle bir beceriksizlik olamaz. Biz bunun için ‘yönetemiyorsunuz’ diyoruz. Herkes mağdur. Sadece şirketlere para kazandırmak için hareket ediyorlar. Bir sürü sağlık personeli açıkta duruyor ama onları da tayin etmiyorlar” dedi.
Ulaşoğlu, personellerin apar topar şehir hastanesine gönderildiğini, hem hastaların hem de çalışanlarının perişan olduğunu belirterek “Diyaliz bölümünde 7/24 nöbet tutuluyor, bir tane hasta yok. Ama bizim hastanemizde hastalar mağdur. Şehir hastanesine yüzde 70 doluluk garantisi verdikleri için şehir içindeki kamu hastanelerini işlevsiz hale getirmeye çalışıp kapatmak istiyorlar” dedi.
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