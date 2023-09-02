Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'dan 'Politikaya girecek misiniz?' sorusuna: Mücadele neyi gerektiriyorsa...
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın "Siyasete girecek misiniz" sorusuna "Mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" yanıtını vermesi dikkat çekti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, siyasete girebileceğinin sinyalini verdi.
Ankara’da düzenlenen TeknoFest’in açılış etkinliğinde Patronlar Dünyası’nın yayın yönetmeni Toygun Atilla’ya konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Politikaya girecek misiniz?” sorusuna yanıt verdi.
Siyasete girmeyi hiç hayal etmediğini belirten belirten Bayraktar, şöyle konuştu:
"Benim hiçbir zaman siyasette olayım, ülkenin Cumhurbaşkanı olayım gibi bir hayalim olmadı. Biz de açıkçası milli teknoloji hamlesi idealini gerçekleştirme yolunda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ne gerekiyorsa, mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız… Ama benim böyle bir hayalim yok."
Toygun Atilla ise, Bayraktar’a kurduğu son cümleyi hatırlatarak, “Bir gün mücadele politikayı gerektiriyorsa politikaya da gireriz” gibi anlaşıldığını söyleyince Bayraktar, “Elbette yani mücadele bunu gerektiriyorsa burada biz korkup da geri dönecek değiliz ki” diye yanıt verdi.
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