Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Ogan ağzını bozdu: Nah girersiniz NATO'ya
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Ogan, İsveç'te PKK/YPG sempatizanları tarafından yapılan provokasyona "tepki" gösterdi. Ogan'ın Twitter hesabından İsveç'e yönelik kullandığı "Nah girersiniz NATO'ya" sözleri dikkat çekti.
İsveç’in başkenti Stockholm’de belediye binası önünde toplanan bir grup PKK/YPG sempatizanı, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maketini binanın önündeki direğe ayaklarından astı. Grup paylaştığı videoda da tehditler savurdu. Provokatif harekete tepki yağarken, Ankara cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan AKP'li Ayhan Ogan, "İsveç, PKK’ya teslim olmuş. Kendisini devlet zannediyor. Bir daha Türkiye’de muhatap bulamayacaksınız. Nah girersiniz NATO’ya!" ifadelerini kullandı. Paylaşımda kullanılan üsluba kullanıcılardan tepki yağınca Ogan yeni bir açıklama daha yaptı.
"DİLİNİ KESERİZ"
"Üsluptan rahatsız olan bazı iyi aile çocukları olmuş" diyen Ogan, şunları kaydetti:
"Dünyanın en nazik başbakanı asıldı bu ülkede dünyanın çıtı çıkmadı.Biliyorum o günleri özlüyorsunuz.İsveç in PKK nın nezaketin arkasına saklanmayın.Erdoğan a dil uzatanın dilini,el uzatanın elini keseriz.Sıkıyorsa hodri meydan"
Üsluptan rahatsız olan bazı iyi aile çocukları olmuş. Dünyanın en nazik başbakanı asıldı bu ülkede dünyanın çıtı çıkmadı.Biliyorum o günleri özlüyorsunuz.İsveç in PKK nın nezaketin arkasına saklanmayın.Erdoğan a dil uzatanın dilini,el uzatanın elini keseriz.Sıkıyorsa hodri meydan https://t.co/JJkKCFzABb— Ayhan Ogan (@ayhan_ogan) January 13, 2023
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