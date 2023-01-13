Son Dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsveç' açıklaması

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 16:52

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 17:13

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, İsveç'in başkenti Stockholm'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketinin asılmasına ilişkin tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"İsveç’te PKK/YPG’nin başka bir provokasyonunu gördük. Aslında bu hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylemdir. İsveç’in de mücadele etmesi gereken bir eylemdir. Terörle mücadele konusunda anayasasını İsveç değiştirdi. O kanunlara bile gerek yok. Bu eylem şehrin merkezinde belediyenin hemen önünde herkesin gözü önünde gerçekleşti. İsveç’in burada sorumluluğu var buradan kaçamazlar. Hele hele kınayarak hiç kaçamazlar.

(ABD ziyareti) ABD’nin Suriye’de PKK/YPG desteği devam ediyor. Bu bizim için bir tehdittir. ABD ve Rusya da verdiği sözü tutmamıştır. Rusya da tutmadı. Sözlerinde durmaları gerekiyor. Biz bu konuları da gündeme getireceğiz.

İlişkileri devam ettirmek demek İsrail’in illegal yerleşimlerini desteklemek değildir. Filistin halklarının haklarını yok saymak değildir. Herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor."

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