Erdoğan'ın danışmanından dikkat çeken paylaşım! Cezaevine girdiği dönemi anımsattı
Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından tepkiler peş peşe gelirken Erdoğan'ın danışmanlarından Mustafa Akış, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın gönderisini alıntılayan Akış, Erdoğan'ın cezaevine girdiği dönemi anımsattı.
Yargıtay 3. Dairesi'nin Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkındaki suç duyurusuna hükümet kanadından da tepkiler gelmeye devam etti.
ERDOĞAN'IN DANIŞMANI PAYLAŞTI
Atalay'ın partisi TİP başta olmak üzere AKP, CHP, MHP, HEDEP, İYİ Parti ve diğer partilerden konuya ilişkin açıklamalar gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Akış'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akış, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın dünkü açıklamasını alıntılayarak "Devletimiz zarar görürse bu topraklarda tutunmak zorlaşır" ifadelerini kullandı.
Akış'ın paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Meşhur bir video var, görmüşsünüzdür: Sayın Cumhurbaşkanımız Pınarhisar Cezaevi’nde parmaklıkların arkasına geçtiğinde kendisini uğurlamaya gelen binlerce kişiye el sallarken yanındaki kişi Hayati Yazıcı.
28 Şubat’ın en ağır hukuksuzluklarını yaşayan ve o kötülükler içerisinde hakkı ve hukuku ayakta tutmaya gayret eden bir kişi.
Hukuk adına yaşadığı tecrübelerden kaynaklanan sözlerine kulak kabartmak gerekir.
Çatışmaların hukuki çözümü için hepimizin tek başvuru mercii olan yargı kurumlarının bizatihi kendisinin çatışma görüntüsü vermesi devletimize zarar verir.
Devletimiz zarar görürse bu topraklarda tutunmak zorlaşır."
Meşhur bir video var, görmüşsünüzdür: Sayın Cumhurbaşkanımız Pınarhisar Cezaevi’nde parmaklıkların arkasına geçtiğinde kendisini uğurlamaya gelen binlerce kişiye el sallarken yanındaki kişi Hayati Yazıcı.— Mustafa Akış (@mustafaakis) November 9, 2023
28 Şubat’ın en ağır hukuksuzluklarını yaşayan ve o kötülükler içerisinde… https://t.co/xe8UqvSiK6
AKP'Lİ YAZICI: ÇOK YAZIK
Yargıtay'ın gündem olan hamlesi sonrası AKP'den ilk açıklama Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan gelmişti. Yazıcı paylaşımında, "Öyle olaylar olur ki, analiz yapmak için, konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler, sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez. Birbirini çelmeleyemez" ifadelerine yer vermişti.
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