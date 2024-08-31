Erdoğan'ın danışmanından muhalif kesimlere tehdit: 'Aklınızı başınıza alın, devlet not eder'
Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan, iktidar muhalifi kesimleri, "Kendilerini darı ambarında görenler aklını başına alsın. Yaptıkları haddi aşan davranış ve yorumları toplumsal hafıza kaydeder, devlet not eder. Gayrımeşru kalkışmaların başı çok sert ezilir" sözleriyle tehdit etti. Söz konusu paylaşım sosyal medyada tepki çekti.
Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, muhalif kesimlere yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandı.
"31 Mart seçimlerinden sonra muhalif siyasetçiler başta olmak üzere bazı muhalif sosyal medya hesaplarında aşırı bir özgüven ve agresifleşme görülmektedir" diyen Ogan, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin sonuçlarını paylaşarak, muhalefette oy artışı olmadığını iddia etti.
"KALKIŞMALARIN BAŞI ÇOK SERT EZİLİR"
Ogan'ın, "Kendilerini darı ambarında görenler aklını başına alsın. Devlet not eder. Gayrımeşru kalkışmaların başı çok sert ezilir" sözleri dikkati çekti.
Ayhan Ogan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"31 Mart seçimlerinden sonra, muhalif siyasetçiler başta olmak üzere bazı muhalif sosyal medya hesaplarında aşırı bir özgüven ve agresifleşme görülmektedir.
Cumhurbaşkanı na ve oy veren tabana yönelik küfür, hakaret tehdite varan saygısızlık kabul sınırlarını zorlamaktadır.
Gerçekleri anlamak için son bir yılda yapılan iki seçim sonucu aşağıdadır:
28 Mayıs 2023
Toplam seçmen: 64 197 419
Geçerli oy: 53 339 244
Recep Tayyip Erdoğan: 27 834 692
Kemal Kılıçdaroğlu: 25 504 552
Cumhur İttifakı: 26 934 455
Millet ittifakı:19 063 781
Emek ve özgürlük ittifakı:5 744 004
ATA ittifakı:1 323 893
Sosyalist güç birliği:159 405
31 Mart seçimleri Türkiye geneli
Toplam seçmen: 61 430 934
Geçerli oy: 46 046 499
CHP:17 391 548
AK parti :16 339 771
YRP :2 851 784
DEM: 2 625 588
MHP: 2 297 662
Görüldüğü gibi muhalefetin oy artışı yoktur. AK Parti seçmeni sandığa gitmemiştir.
Kendilerini darı ambarında görenler aklını başına alsın;yaptıkları haddi aşan davranış ve yorumları toplumsal hafıza kaydeder,devlet not eder. Gayrımeşru kalkışmaların başı çok sert ezilir."
En Çok Okunan Haberler
-
- 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'Haniye' saygısızlığı
- Reha Muhtar'dan kötü haber
- Özgür Özel'den Ali Yerlikaya'ya protokol çıkışı
- CTE'den 'Dilruba Kayserilioğlu' açıklaması
- Galatasaray'ın Avrupa Ligi fikstürü açıklandı!
- 'Röportajın doğruluğu kanıtlanmış oldu'
- Erdoğan'a hakarete ters kelepçe!
- Brighton'da Ferdi Kadıoğlu şoku!
- Sağ olsun kırmamış, 24 saat geçmeden gelmiş
- Kılıçdaroğlu'ndan manidar 30 Ağustos paylaşımı