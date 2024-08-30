Erdoğan'dan Zafer Bayramı'nda 'iç cephe' vurgusu: 'Milletlerin hayatında ekonomik sıkıntılar olur'

Yayınlanma: 30.08.2024 - 20:46

Güncelleme: 30.08.2024 - 20:49

Askeri erkan, devlet erkanı ve yabancı misyon şeflerinin yer aldığı yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığı program, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Jandarma Genel Komutanlığı Bandosunun karşılama konserleriyle başladı.

Konserin ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Yurt genelindeki tepkilere ilişkin 'iç cephe' vurgusu yapan Erdoğan, "Milletlerin hayatında ekonomik sıkıntılar olur, siyaset de tansiyon zaman zaman yükselebilir. Toplum kesimleri arasında anlaşmazlık yaşanabilir. Rekabet; sosyal, siyasal ve ekonomik hayatın olmazsa olmazıdır. 85 milyonun her konuda aynı fikirde olmasını beklemek gerçekçi değildir, doğru da değildir. Ne gelip geçici ekonomik zorlukların ne de günlük siyaset tartışmalarının hiçbiri bize kalıcı zarar veremez" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"İç kalemizde gedik açılırsa bunu toparlamak meşakatli olacaktır. Hepimiz bedel öderiz. Milletini seven kendini bu topraklara ait hisseden kimsenin kaybet kaybet denklemine fırsat vermeyeceğine inanıyorum. Son dönemlerde çeşitli kışkırtmalara şahitlik ediyoruz.

Kirli dilin, ülkeyi sürüklemek istediği tehlikeli yeri görmekteyiz. 5.kol aparatlarının tuzağına düşmeyeceğiz. 85 milyon olarak hepimiz aynı gemideyiz. Siyasi görüşlerimiz kökenlerimiz inançlarımız farklı olsa da aynı gök kubbenin altında aynı vatan toprağının üzerinde yaşıyoruz.

Tam bağımsız Türkiye idealimize emin adımlarlarla yürüyoruz; klavyesinden zehir akan 5. kol aparatlarının tuzağına düşmeyeceğiz!"