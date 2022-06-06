Erdoğan'ın 'ek gösterge' kararını açıklamıştı: Sendikalardan Erdoğan'a sert tepki

06 Haziran 2022 Pazartesi, 20:55

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası konuştu. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından Erdoğan 3600 ek gösterge için kararı açıkladı. Erdoğan, tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artışa gidildiğini söyledi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyon Başkanı Mehmet Balık ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, Erdoğan'ın ek gösterge açıklamasına tepki gösterdi.

"3600 EK GÖSTERGE İÇİN ÇOK GEÇ KALINMIŞTIR"

Balık, şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu akşam müjdelediği 3600 ek gösterge haberi her ne kadar tüm çalışanlara verilecek olsa da, gelecek yılbaşında maaşlara yansıyacak 1000-1200 lira farkla bu enflasyonla bir ay bile sürmeden kamu emekçileri ve emeklilerin elinden geri alınacaktır. 3600 ek gösterge talebi her ne kadar konfederasyonumuzun yıllardır hükümetten istediği bir hak olsa da, geç verilen hak bir işe yaramayacaktır. AKP İktidarı seçim kaybetme korkusu ile hareket etmektedir.

Kamu emekçileri ve emeklilere gerçekçi bir iyileştirme yapmak isteniyorsa Temmuz ayında verilecek zamları TÜİK aracılığı ile yurttaşlardan çalmaması gerekmektedir. 3600 ek göstergenin yanı sıra hakkımız olan enflasyon farklarını TÜİK’in açıkladığı çarpıtılmış oranlardan değil, çarşı ve pazardaki fahiş fiyat artışlarına göre belirlemesi gerekmektedir.”

"3600 EK GÖSTERGE 1234 LİRA ARTIRSA DA 2021’DEN BERİ KAYBIMIZ 1563 TL"

Yalçınkaya ise şunları söyledi:

“3600 ek gösterge sözü verildikten sonra 2019 yılında 3000 ek gösterge emekli maaşı yoksulluk sınırının yüzde 45 iken, 3600 ek gösterge ile maaşlarımızın bugünkü yoksulluk sınırı karşılığı yüzde 35 olacak. Ek gösterge düzenlemesi söz verildiği dönem olan 3000 ek gösterge düzeyindeki maaşlarımızın refah düzeyine taşımayacak bizleri. 3600 ek gösterge düzenlemesi maaşlarımızda 1234 TL artırsa da 2021 dönemi maaşlarımızın yoksulluk sınırı karşısındaki oranı baz alındığında kaybımız yeni düzenleme sonrası 1563 TL’dir.”