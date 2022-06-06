Kabine Toplantısı başladı: Masada 3600 ek gösterge var

06 Haziran 2022 Pazartesi, 15:42

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Saray'da toplandı. Toplantı, saat 14.50'de başladı.

MASADA 3600 EK GÖSTERGE VAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı 3600 ek göstergeye ilişkin bütçe çalışmasını tamamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçen hafta Erdoğan'a sunduğu ek gösterge çalışması Meclis'e geliyor.

Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin 5 milyonu aşkın memur ve emekliyi ilgilendiren formülle hazırlandığını açıkladı. Yeni düzenlemeyle emekli ikramiyeleri 'yüzde 20' artacak. Erdoğan, son durum hakkındaki ayrıntıları bugünkü Kabine Toplantısı'nın ardından açıklayacak.

Ek gösterge düzenlemesinin bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda da değerlendirilerek metne son şekli verilecek.

ENFLASYON VE KİRA ARTIŞLARI

TÜİK'in açıkladığı son rakama göre, enflasyon yıllık bazda yüzde 73 olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise "Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Yüksek faiz artışı yapardık. O zaman üretim dururdu. Kur korumalı TL’ye geçerek bir yandan doları frenledik. Diğer yandan üretimi ve büyümeyi tercih ettik" demişti.

Kabine Toplantısı'nda enflasyon rakamlarının ele alınması bekleniyor.

Diğer yandan kiralık evlerde yaşanan fiyat artışları da masaya yatırılacak. Yüksek kiralar için Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı çalışma başlatmıştı. Toplantıda gelinen son aşamanın da masaya yatırılması bekleniyor.

SURİYE HAREKATI

Erdoğan, Suriye'ye yönelik operasyon sinyali vermişti. Bu kapsamda bölgedeki son durum, yürütülen hazırlık çalışmaları da görüşülecek. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, konuşma yaparak görüşmede alınan kararları açıklayacak.