Erdoğan'ın elini öpmüştü, başkan yardımcılığını kaptı! Seda Sarıbaş'a kritik görev...

Yayınlanma: 18.03.2025 - 09:23

Güncelleme: 18.03.2025 - 09:24

AKP'de kongre sonrası yeni görevlendirmeler sürüyor.

AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, partisinin Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Birimi'ne başkan yardımcısı olarak atandı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Atamanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sarıbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sn. Cumhurbaşkanımızın tensipleri, Ar-Ge ve Eğitim Başkanımız Mustafa Şen’in takdirleriyle birim başkan yardımcılığı görevine yeniden seçilmiş bulunmaktayım. Bu görevi bizlere layık gören başta Sn. Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ar-Ge ve Eğitim Başkanımız Sn. Mustafa Şen’e teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle başkan yardımcılığına seçilen diğer yol arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun diyorum."

HARÇLIK ALMASIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Ocak ayında gerçekleşen AKP Aydın İl Kongresi'ne katılan Seda Sarıbaş, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Kongrede çocuklarla birlikte Erdoğan'ın elini öperek samimi bir an yaşayan Sarıbaş, Cumhurbaşkanı’ndan 200 TL harçlık almasıyla gündeme gelmişti.

SEDA SARIBAŞ KİMDİR?

Anne tarafından Trabzonlu, baba tarafından Adanalı olan ve İstanbul’da doğup büyüyen Seda Sarıbaş, 2006 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçildi.

Modellik kariyerinin ardından işletmeciliğe yönelen Sarıbaş, Anadolu Üniversitesi’nde Çalışma Ekonomisi bölümünden mezun oldu ve sonrasında sosyoloji alanında yüksek lisans yaptı.

Siyasi kariyerinde AKP Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği (2014-2018) ve AKP Aydın Kadın Kolları İl Başkanlığı (2016-2018) görevlerini üstlenen Sarıbaş, iş insanı Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didim’e yerleşti.

Bir süre eşiyle birlikte akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptıktan sonra, 2023 genel seçimlerinde AKP Aydın Milletvekili olarak seçildi.