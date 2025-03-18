DEM Parti heyetinin 2. tur parti görüşmeleri MHP ve AKP ziyaretiyle tamamlandı: Sırada Erdoğan var

Yayınlanma: 18.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.03.2025 - 04:00

Bu kapsamda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile eş genel başkan yardımcısı Özlem Gündüz ile Antalya Milletvekili Saruhan Oluç’tan oluşan heyet, ikinci siyasi parti turlarını düzenledi. Heyet dün Meclis’te MHP ve AKP’yi ziyaret ederek 2. tur görüşmelerini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM heyetinin bayram sonrası görüşeceği öğrenildi. Heyetin ilk durağı MHP oldu. DEM Parti Eş Genel Başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları ile İmralı heyetinden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit heyette yer aldı.

MHP’den ise genel başkan yardımcıları Faruk Aksu, Feti Yıldız ve Semih Yalçın heyeti kapıda karşıladı. Bahçeli, DEM Parti’yi kabul eden MHP heyetinde yer almadı.

Yaklaşık 50 dakika süren görüşme sonrası konuşan Hatimoğulları, “Bahçeli sağlık koşulları el verseydi bugün burada olacaktı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

MHP’li Yalçın ise “Açıklama yapmayacağız, faydalı bir görüşme oldu” ifadelerini kullandı.

‘DOSTANE BİR SOHBET’

Heyet, MHP’nin ardından da AKP grubunu ziyaret etti. Görüşmeye AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin yer aldı.

Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren görüşmenin ardından Güler, “Çok samimi, dostane bir sohbet yaptık” açıklamasında bulundu. Önceki gün Suriye’nin Ayn el-Arab (Kobani) kentinde yaşanan ve aynı aileden 9 kişinin yaşamını yitirdiği hava saldırısına değinen Bakırhan, “Barış bu tür provokasyonlarla sınanmamalıdır. Okyanusu geçtik, derede bu provokasyonlarla boğulmaya çalışılıyor. Burada sorumluluk iktidara düşüyor” dedi.

‘İLETİŞİMİ AÇILMALI’

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise gazetecilerden gelen sorular üzerine, “Sınır ötesi operasyonlar devam ediyor. Güvenlik sağlandığı takdirde PKK’nin kendi kongresinin toplayacağını takip ettik. ‘Kongreyi toplayabilecek güce sahip olan benim’ dedi Öcalan. Kendi örgütü ile iletişim kanallarının açılması, kongre ortamının sağlanması gerekiyor. Bizler her iki parti ziyaretimizde de bu konuları paylaştık” ifadelerini kullandı. Hatimoğulları, Öcalan’ın 21 Mart’taki Nevruz’a 2. bir çağrı göndermesini beklediklerini belirtti. Hatimoğulları, kulislerde konuşulan “AKP’nin DEM Parti heyetine 50’si terör örgütüne, 50’si DEM Parti’ye olmak üzere 100 maddelik koşul” verdiğine yönelik iddiayı da yalanladı.