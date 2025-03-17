Ankara'da sıcak saatler: DEM Parti ve AKP görüşmesi başladı

Yayınlanma: 17.03.2025 - 13:58

Güncelleme: 17.03.2025 - 14:18

DEM Parti İmralı heyetinin temasları sürüyor. DEM Parti, yeni haftaya Meclis’te siyasi parti turuyla başladı.

Heyetin bugün iki önemli görüşmesi var. İlk görüşme MHP’ye yapıldı.

İLK DURAK MHP İDİ

DEM Parti İmralı heyeti, Meclis’te MHP grubunu ziyaret etti.

Görüşmede DEM Parti tarafında eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile İmralı Heyeti’nden Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit yer aldı.

MHP’de ise genel başkan yardımcıları Faruk Aksu, Feti Yıldız ve Semih Yalçın konuklarını kapıda karşıladı. Saat 11.00’de başlayan görüşme bir saat sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapıldı.

AKP İLE GÖRÜŞME BAŞLADI

Heyetin bugünkü son durağı ise AKP oldu. DEM Parti-AKP görüşmesi saat 14.00 itibarıyla başladı.

DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer aldı.

AKP heyetinde ise Grup Başkanı Abdullah Güler, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve Genel Başkanvekili Efkan Ala bulundu.

Görüşmenin yaklaşık 1 saat süreceği tahmin ediliyor.

NELER YAŞANDI?

Türkiye'deki yeni süreç tartışmaları, Ekim 2024'te Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Öcalan'ın Meclis'e gelerek DEM Parti Meclis Grubu'nda terör örgütü PKK'nin lağvedildiğini açıklamasını önermesiyle ortaya çıktı.

Bu kapsamda DEM Parti heyetleri, İmralı ile yeniden görüşmelere başladı; üçüncü ve son görüşme 27 Şubat'ta yapıldı.

Bu görüşmenin ardından heyet, İstanbul'da aynı gün yaptığı açıklamayla Öcalan'ın kritik çağrısını kamuoyuyla paylaştı.

Ahmet Türk ve Pervin Buldan tarafından Kürtçe ve Türkçe kamuoyuna aktarılan metinde, terör örgütü PKK'ye silah bırakma ve kendisini feshetme çağrısı yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise çağrıdan bir gün sonra yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye çabalarında dün itibarıyla artık yeni bir safhaya geçilmiştir" diye konuştu.

"Önümüzde 1000 yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarının yıkılmasına gidilen yolda tarihi bir adım atma fırsatı vardır" diyen Erdoğan, "Son dönemde iyice pervasızlaşan emperyalist niyetler, girilen yeni yolu çok daha anlamlı hale getirmiştir" dedi.

Terör örgütü PKK de 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak şekilde ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

PKK açıklamasında Öcalan'ın kongre toplama çağrısıyla ilgili olarak da, "kongre toplamak için hazır olduğunu ancak bunun gerçekleşebilmesi için uygun güvenlikli ortamın oluşması ve kongrenin başarısı için de Öcalan'ın bizzat yönlendirmesi ve yürütmesinin gerektiğini" belirtti.

Örgüt, "çağrının başarıyla hayata geçmesi için Öcalan'ın fiziki özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması, arkadaşları dahil istediği herkesle engelsiz ilişki kurabilmesi gerektiğini" kaydetti.

Terör örgütü PKK yöneticisi Cemil Bayık, 13 Mart'ta yaptığı açıklamada Öcalan'ın çağrısını sahiplendi ve bu çerçevede "bir değişim ve dönüşüm yaşadıklarını" belirtti.

Bayık, PKK'nin Öcalan'ın kongre toplama çağrısını kabul ettiğini ancak Türkiye'nin operasyonlarının sürmesi nedeniyle bunun mümkün olmadığını söyledi.

"Herkes de biliyor ki, bu koşullarda kongrenin toplanması mümkün değil ve tehlikelidir" diyen Bayık, "Koşullar sağlanırsa, kongre toplanır ve o kararları alır" diye konuştu.