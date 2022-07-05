Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez'den erken seçim iddiası

05 Temmuz 2022 Salı, 07:34

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve eski AKP Milletvekili Turhan Çömez, erken seçime ilişkin açıklamada bulundu.

Tele 1'de 'Anında Manşet' programına konuk olan Çömez, Erdoğan'ın son dönemdeki adımlarına ve söylemlerine bakarak kafasında bir erken seçim olduğunu düşündüğünü söyledi.

"TEŞKİLATLARA TALİMAT VERDİ"

Çömez, "Bir işaret yok net bir şekilde ama şu anda attığı popülist adımlar her ihtimale karşı ben sonbaharda bir seçim yapabilirim. Bunun alt yapısını hazırlayayım, diyor. O bakımdan teşkilatlarına talimat verdi. "Yaz dönemini dolu dolu geçirin. Kapı kapı dolaşın" diye. Teşkilatlarını tekrar harekete geçirmeye çalışıyor" dedi.

Erdoğan'ın bir takım aflarla bir sürü adımlar attığını ifade eden Çömez, "Bunlar önümüzdeki dönem onun kafasındaki erken seçimin planları. Buna sonra karar verecek ama bu opsiyonun onun önüde duruyor" diye konuştu.