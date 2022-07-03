Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez'den kritik iddia: Erdoğan 'İşleri nasıl toplarız' diye sormuş

Eski AKP'li milletvekili Turhan Çömez, "Erdoğan geçenlerde bir grup eski AKP’li ile görüşerek, işleri nasıl toparlarız diye sormuş" dedi.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2022 Pazar, 14:35
Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez'den kritik iddia: Erdoğan 'İşleri nasıl toplarız' diye sormuş
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve 22. Dönem AKP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Erdoğan'ın bir grup eski AKP'li ile görüştüğünü" ve "İşleri nasıl topalarız?" diye sorduğunu öne sürdü.

Çömez, eski AKP'lilerin ise, "Devlet kurumlarını eskisi gibi çalıştırın. Eski yol arkadaşlarınızın söylediklerine itibar edin" diyerek yanıt verdiğini iddia etti. 

Çömez, eski AKP'lilerin kendisine, "İpin ucu kaçmış, toparlanmaz artık" dediklerini aktardı. 

Paylaşımları şu şekilde:


Turhan Çömez Recep Tayyip Erdoğan AKP
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