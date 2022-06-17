Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez'den, Bülent Arınç'a yanıt
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın AKP'li vekillere ilişkin sözlerine yanıt verdi. Çömez, "Zamanında konuşan, eleştiren bizlere, darağaçları kurulurken susmasaydın" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Bülent Arınç, “Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden” başlıklı toplantıya AKP'li hükümet yetkililerinin katılmamasına tepki gösterdi. Arınç, "Kral çıplak demenin, zamanıdır" dedi.
Vekillerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı ortamda görülmekten korktuğunu söyleyen Arınç, “Ben böyle bir fotoğrafı nasıl izah ederim diyorlar. Korkuyorlar. Fikirlerine güvenen insanlar hiçbir şeyden korkmaz” diye konuştu.
"Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan" ifadelerini kullanan Arınç, şunları kaydetti:
"Majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsederler. O sırada da bazı ufak tefek şeyler konuşurlar. Zannedersiniz ki bir şey söyledi. Majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır, 'kral çıplak' demenin vaktidir"
TURHAN ÇÖMEZ'DEN BÜLENT ARINÇ'A YANIT
Bülent Arınç’ın söz konusu ifadelerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve AKP eski Milletvekili Turan Çömez’den yanıt geldi.
Çömez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ah Bülent Bey ah! Ne olurdu bunları Meclis başkanıyken söyleseydin. Zamanında konuşan, eleştiren bizlere, darağaçları kurulurken susmasaydın. Söylediklerin doğru. Doğru da, Çok geç kalmadın mı?"
??Ah Bülent Bey ah!— Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) June 16, 2022
Ne olurdu bunları Meclis başkanıyken söyleseydin.
??Zamanında konuşan, eleştiren bizlere, darağaçları kurulurken susmasaydın.
??Söylediklerin doğru.
??Doğru da,
??Çok geç kalmadın mı? https://t.co/sBXO4WAnb7
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