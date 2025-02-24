Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, AKP'yi topa tuttu: 'Dönüştürücü gücünü yitirmeye başladı...'

Yayınlanma: 24.02.2025 - 09:18

Güncelleme: 24.02.2025 - 09:19

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı, eski AKP Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, AKP'ye dair parti ve iktidar ilişkisini ele aldığı bir yazı kaleme aldı.

Ünal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte partinin bazı konularda gücünü yitirdiğini yazdı.

AKP'nin bir "eritme potasıydı" olduğunu, Türkiye'nin tüm renklerini bünyesine katarak onları dönüştürebildiğini ya da kendi çizgisiyle uyumlu hale getirebildiğini yazan Ünal, "İktidar ile parti arasında makas açılırken, AK Parti bu dönüştürücü gücünü de yitirmeye başladı" dedi.

"DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜNÜ YİTİRMEYE BAŞLADI"

Ünal şöyle yazdı:

"AK Parti bir 'eritme potasıydı'. Türkiye'nin tüm renklerini bünyesine katabiliyor, onları dönüştürebiliyor ya da kendi çizgisiyle uyumlu hale getirebiliyordu. İktidar ile parti arasında makas açılırken, AK Parti bu dönüştürücü gücünü de yitirmeye başladı. Gelenler kendi dil ve üsluplarıyla geldiler ve ciddi bir 'insicam' sorunu ortaya çıkmaya başladı. Partideki bu insicam sorunu, iktidara, Külliye kadrosuna ya da Bakanlar Kurulu'na daha fazla yansıdı.

"AYRIM DAHA DA NETLEŞMİŞ OLDU"

"Asıl önemlisi şu: Erdoğan'ın karizmatik lider kişiliği en başından bu yana zaten partinin önüne geçiyordu. Kuşkusuz teşkilat küçümsenemez ancak Erdoğan çoğu zaman partiyi tek başına omuzunda taşıyor, tek başına oy alıyordu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle bu ayrım daha da netleşmiş oldu. Parti, gelişmeleri uzaktan izler hale geldi. Ancak bu uzaklık, politika üretme ve uygulama konusunda iktidarı da önemli bir kaynaktan mahrum bırakmış oldu."