Erdoğan'ın eski metin yazarı Ünal'dan iktidara 'tencere' uyarısı: Erdoğan ve ekibi kabul etmeli

Yayınlanma: 20.04.2023 - 10:24

Güncelleme: 20.04.2023 - 10:24

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı, Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, 14 Mayıs seçiminde iktidarın zorlanacağı başlığınn "ekonomi" olacağı konusunda uyarıda bulundu.



"Tencere mühim" başlıklı yazısında Ünal, "güvenlik" politikaları konusunda iktidarın rahat olduğunu belirtirken "Erdoğan ve AK Parti’nin asıl yoğunlaşması gereken alan hiç şüphesiz tenceredir" dedi.

AKP'nin seçim kampanyasında asıl odaklanması gereken yerin ekonomi olduğuna dikkat çeken Ünal, "Önceki seçimler kadar rahat bir seçim değil bu. Enflasyon ve deprem felaketi hükümet açısından durumu zorlaştırdı" dedi.

"ERDOĞAN VE EKİBİ KABUL ETMELİ"

Ünal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibinin, ve de AK Parti’nin, öncelikle sahadaki kaygıyı, tereddüdü, çekinceyi, korkuyu tespit etmesi, sonra sorunu kabullenmesi, ardından hızla sorunu çözecek plan ve politikaları vatandaşla buluşturması, vatandaşı rahatlatması gerekiyor" diyen Ünal, yazısındaki sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye’nin dünyada ilk SİHA gemisini inşa etmesi müthiş bir olay ama seçimin kaderini belirleyecek olan tenceredir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu bildiği, gördüğü, 21 yıldır da ülkeyi “güvenlik-ekonomik refah” dengesinde yönettiği için büyük liderdir. 14 Mayıs seçimlerini de bu dengeli yaklaşım kazandıracaktır. Bu dengede bir arıza olduğu şüphesini taşıyorum; dengeyi yeniden sağlamak için de henüz vakit var."