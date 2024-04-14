Şebnem Bursalı'nın 'ıstakoz' vakasının ardından... Seçimi kaybeden AKP'li Hüseyin Filiz, soluğu Maldivler'de aldı

Yayınlanma: 14.04.2024 - 15:18

Güncelleme: 14.04.2024 - 15:19

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da ıstakoz yediği anları sosyal medya hesabından paylaşması konuşulmaya devam ederken; AKP'nin Çankırı adayı Hüseyin Filiz de Maldivler tatilinden fotoğraf paylaştı.

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin Çankırı adayı olan Hüseyin Filiz, sosyal medya hesabından Maldivler tatiline ilişkin paylaşım yaptı.

Tatilden fotoğraflar paylaşan Filiz, "Maldivler güzel ama torunlarla başka güzel. Torunlarım Hüseyin, Ömer, Hülya Minel ve Alisa" notunu düştü.

SEÇİMİ KAYBETTİ

Hüseyin Filiz, 31 Mart seçimlerinde Çankırı'da MHP'li rakibine yenildi.

MHP'nin adayı İ. Hakkı Esen yüzde 59.80 ile seçimi kazanırken, AKP'li Filiz yüzde 31.23 oy oranında kaldı.

NE OLMUŞTU?

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Monaco'da Istakoz yediği anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

AKP'li Mücahit Birinci, Bursalı'nın bu paylaşımına sert bir dille tepki göstererek, partilileri uyarmıştı.

Birinci, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Herkes kendine gelsin! Ya da bu partiden defolup gitsin! Yeter!" ifadelerini kullanmıştı.