Umre fotoğrafı tepki çekmişti! Fulya Öztürk’ten eleştirilere yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunu izlemek için Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Mekke’ye giden Fulya Öztürk, eleştirilen 'Umre' fotoğrafıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez turunu izleyen gazeteciler arasında olan ve Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Mekke’ye giden Fulya Öztürk, Umre ziyareti yaptığını duyurdu.
Öztürk’ün Erdoğan’ın uçağıyla gittiği Suudi Arabistan’da Kabe’yi ziyaret etmesi tepkilere neden oldu.
"YÜREĞİMDEN GELDİ"
Öztürk’ten ise eleştirilere yanıt gecikmedi.
“Gece 2.30 da gittim yüreğimden geldi. Otelde uyumak istemedim kalktım gittim” diyen Fulya Öztürk, şunları yazdı:
''Kimseye zararım yok kimsenin parasıyla gitmedim. Yazmazdım da sen şimdi paylaşınca yazayım dedim. Yoksa ben benim üzerimden dikkat çekmeye çalışanlara prim vermem onlar anca tweet atar.”
Ayyy cidden yaa. Gece 2,30 da gittim yüreğimden geldi. Otelde uyumak istemedim kalktım gittim— Fulya Öztürk (@Fullyaozturk) July 18, 2023
Kimseye zararım yok kimsenin parasıyla gitmedim . Yazmazdım da sen şimdi paylaşınca yazayım dedim. Yoksa ben benim üzerimden dikkat çekmeye çalışanlara prim vermem onlar anca twit atar
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