Erdoğan'ın gaz müjdesine Necdet Pamir'den yanıt: Doğalgaz oyunu

Yayınlanma: 22.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.04.2023 - 03:51

Karadeniz’de bulunduğu ifade edilen 710 milyar metreküplük gazın karaya ulaşması tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Zonguldak Filyos’ta Karadeniz doğalgazının devreye alma töreninde konuştu. Erdoğan burada şaptığı açıklamada, “Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bir ay boyunca Türkiye’nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan enerji uzmanı Necdet Pamir ise söz konusu açıklamaları “seçim hamlesi” olarak değerlendirdi.

"ÇALIŞMA YAPILMADI"

İktidarın yaptığı açıklamaların bilimsel bir temeli olmadığını ifade eden Pamir, “Hemen seçim öncesinde yapılan açıklamalar bilimle uymuyor. Cilalı imaj çalışması. Hiç bilmediğiniz, yeni gidilen bir sahada ilk açtığınız kuyuda yeteri kadar çalışma yapılmamışken bir rezervden bahsedilmesi mümkün değildir. Buna keşif ya da bulgu diyebiliriz. Rezerv denilebilmesi için kabaca 8 ila 10 tane tespit kuyusu açılması gerekir. Açılan ilk kuyuda henüz hedef noktaya 1050 metre varken bu açıklamayı yapıyorlar. Bu yapıyı temsil edecek kuyu açacaksınız ki doğru bir tespit yapılabilsin. Konuya ilişkin çalışmalar tamamlanmalı ve etkili sondaj çalışmaları yapılmalı, tüm bunlar tamamlandıktan sonra açıklama yapılmalı” dedi.

(Necdet Pamir)

"BULGU YOK"

Pamir, “Açılan bir kuyuda gaz buldunuz, ancak bir kilometre ilerideki kuyuda gaz olmayabilir. Dolayısıyla bu testler sonucunda daha fazla bilgi edinebilmek mümkün. Bu çalışmalarda yapının jeolojik modelini, rezervuar modelini ve söz konusu gazın da ne kadarını alabileceğinizi hesap edecek birtakım testler yapılabilir” diye konuştu.

“710 milyar metreküpün varlığı konusunda bizi inandıracak bir bulgu yok” diyen Pamir, “Seçim çalışması olduğu çok belli. ‘25 metreküp gazı bedava vereceğim’ diyor. Yaklaşık 22 milyon doğalgaza abone konut var. Bu kadar konuta gaz verebilmek için yılda yaklaşık 6 milyar metreküpten daha fazla gaz olması lazım. Kendi iddia ettikleri programa göre 1 sene içinde yalnızca 1 milyar gaz üretebilecekler. Ortada yapılan yatırımı haklı kılacak bir bulgu olmazken bahsedilen sayıların da kendi içinde tutarlılığı yok” ifadelerini kullandı.