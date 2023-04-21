Erdoğan'ın müjdesi müteahhide yarayacak

Yayınlanma: 21.04.2023 - 18:10

Güncelleme: 21.04.2023 - 18:10

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Gaziosmanpaşa'da ''Bugünü İstanbul'un dönüşümü için başlangıç tarihi olarak görüyoruz. 2 müjdemizi paylaşacağız'' diyerek kentsel dönüşüm desteği ve kira yardımıyla ilgili duyuru yaptı.

Kentsel dönüşümde evleri yenilenecek ev sahipleri için uygun kredi imkânı sağladığını ve harcanacak paranın yarısını devletin karşılayacağını açıklayan Erdoğan, bu kapsamda ''2. müjdemiz kira yardımlarıyla ilgili; 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Ancak AKP'li Cumhurbaşkanı'nın "müjde" diye açıkladığı yardımın ayrıntılarına bakıldığında, düzenlemenin esas olarak müteahhitlere hizmet edecek özellikler içerdiği görülüyor.

KAZANAN MÜTEAHHİT OLDU

Erdoğan'ın açıklamasına göre, kentsel dönüşüm için yapılacak yardım 1.750 TL yükseltiliyor. Kentsel dönüşüm için evini yenilemek üzere ev sahibi ile anlaşan müteahhitlerin büyük bir bölümü, devlet desteğinin haricinde mülk sahibine her ay ücret verecek şekilde anlaşma yapıyor. Bunun nedeni ise TÜİK açıklamasında dahi son 24 yılın rekorunu kıran enflasyonun etkisi ile Türkiye'deki ev kiralarının rekor düzeyde artması.

Mevcut durumda, 'sadece devlet yardımı' ile evi yenilenene kadar başka bir ev kiralayamayan ev sahipleri, uzun süredir müteahhitlerden de para alıyor ve ancak bu sayede ev tutabiliyorlardı. Kira yardımlarının artırılması ise aradaki bu farkın azalmasını, dolayısıyla evleri inşa edecek olan müteahhitlerin kasasından daha az para çıkmasını sağlayacak.