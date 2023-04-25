Erdoğan'ın gece yarısı görevden aldığı Feridun Sinirlioğlu'na Birleşmiş Milletler'de önemli görev

Yayınlanma: 25.04.2023 - 20:56

Güncelleme: 25.04.2023 - 20:57

Atamayı, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in bağımsız değerlendirmeyi Sinirlioğlu'nun yürütmesini ve "Afganistan'ın karşılaştığı mevcut sınamalar" hakkında bütüncül ve tutarlı öneriler sunmasını istediği belirtildi.

Büyükelçi Sinirlioğlu'nun uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında çok deneyimli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Büyükelçi'nin kariyerinde siyasi, insani, kalkınma, insan hakları ve arabuluculuk dosyalarını yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, Sinirlioğlu'nun Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'dan Afganistan'a çok geniş bir coğrafi bölge hakkında bilgisi ve deneyimi olduğu kaydedildi.

YAKIN ZAMANDA GÖREVDEN ALINMIŞTI

4 Şubat 2023'te Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun görev süresi sona ermişti. Yerine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atanmıştı.

SİNİRLİOĞLU KİMDİR?

Feridun Hadi Sinirlioğlu, 30 Ocak 1956 yılında Görele'de doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını da Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

FERİDUN SİNİRLİOĞLU'NUN DİPLOMATİK KARİYERİ

1982 yılında önce Personel Dairesi'nde sonra da Çok Taraflı Kültür İşleri Dairesi'nde Aday Meslek Memuru olarak görev yaptı. Aynı yıl askerlik nedeniyle görevinden ayrıldı. 1983 yılında Çok Taraflı Kültür İşleri Dairesi'nde Aday Meslek Memuru, Üçüncü Katip, 1985 yılında Lahey Büyükelçiliği'nde İkinci Katip, Başkatip, 1988 yılında Beyrut Büyükelçiliği'nde Başkatip, 1990 yılında Yunanistan Dairesi'nde Başkatip, 1990 yılında İkili Siyasi İşler Müsteşar Yardımcılığı'nda Başkatip, 1991 yılında Müsteşar Danışmanı, 1992 yılında Başbakan Dışişleri Danışmanı, 1992 yılında TURKUNO Daimi Temsilciliği'nde Müsteşar olarak görev yaptı.

Çeşitli diplomatik görevlerin ardından 2 Eylül 1996 - 15 Eylül 2000 arasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevini yürüttü. 15 Eylül 2000 - 1 Temmuz 2002 yılları arasında Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, 1 Temmuz 2002 - 15 Ocak 2007 yıllarında Tel Aviv Büyükelçiliği yaptı. 24 Ocak 2007 - 21 Ağustos 2009 arasında İkili Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 21 Ağustos 2009 tarihinden Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı.

15 Ekim 2016 tarihinden bu yana Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak görev yapıyordu.

Ayşe Sinirlioğlu ile evli olup iki çocuk sahibidir.

GÜVENLİK KONSEYİ'NDE KONUŞMA YAPMIŞTI

2022’nın son ayında BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Sinirlioğlu, insani krizin uzamasından ve artan ihtiyaçlardan dolayı hayat kurtaran insani yardımların sağlanmasına devam edilmesinin kritik önem taşıdığını söylemişti.

Sinirlioğlu, "Sınır ötesi yardım mekanizması, Suriye'nin kuzeybatısında yaşayan milyonlarca insan için güvenilir bir insani yardım hattı olduğunu kanıtladı. Bu, fiziki yardımın ötesinde eğitim, koruma ve sağlık hizmetlerinde kritik destek de içeriyor" demişti.

Sınır ötesi yardım mekanizmasının ölçeği, kapsamı ve etkinliği bakımından hiçbir karşılığı ve ikamesi olmadığını belirten Sinirlioğlu, "Burada gizli bir amaç söz konusu değil. Amaç, bu yardıma muhtaç hayatları kurtarmaktan başka bir şey değil" diye konuşmuştu.