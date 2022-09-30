Erdoğan'ın 'Gereğini yapıyor' sözlerine, Ahmet Hakan'dan yanıt

30 Eylül 2022 Cuma, 07:53

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam CNN Türk ve Kanal D ortak yayınına Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi’nin sorularını yanıtladı.

Program sırasında Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan’a, “Şehir hastaneleri ile konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz?” diye sordu.

“Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın” diyerek Selvi’ye talimat veren Erdoğan, daha sonra gülümseyerek, “Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor” dedi.

Söz konusu ifadeler, sosyal medyada gündem oldu.

AHMET HAKAN: HEP GEREĞİNİ YAPTIM, YAPACAĞIM

Son olarak Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Erdoğan'ın CNN Türk-Kanal D ortak yayınında Selvi'ye yönelik "Abdülkadir Bey köşende gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor" demesini değerlendirdi.

Hakan, "Hep gereğini yaptım, yaparım, yapacağım" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Kanal D / CNN Türk ortak yayınında yaptığımız söyleşide... Konu bir ara muhalefete geldi. Muhalefet konusunda ısrarlı sorular sorulunca...Erdoğan, gülerek ve şaka yaptığını belli ederek... 'Ahmet Bey, o konuda yazılarıyla gereğini yapıyor' türü bir cümle kurdu. Bir şakanın bu kadar büyütüleceğini, üzerinde tepinileceğini, dallandırılıp budaklandırılacağını düşünmediğim için... Program sırasında konuyla ilgili bir şey deme gereğini duymadım. Ama ekran başına oturup açık kovalayan düşmanımız çok Allah’a şükür. Baktım gördüm ki onlar durmamışlar. Tepinmişler Allah tepinmişler. Küfürler, hakaretler, iftiralar falan.

Yazdıklarım ortadadır. Ben hiçbir zaman, bir iktidar partisi temsilcisi gibi davranarak kıyasıya bir muhalefet eleştirisinin içine girmedim. Muhalefete yönelik eleştirilerim, çoğunlukla yapıcı eleştirilerdir. Bu arada şunu da söylemeliyim: Yazı hayatıma başladığım ilk günden bugüne kadar... İnanmadığım tek bir harfi bile yazmadım. Ben hep vicdanımın gereğini yaptım, yaparım, yapıyorum, yapacağım. Vicdanımın gereğine dayanarak yazdıklarımın kimin işine yaradığını zerre kadar umursamadım, umursamıyorum, umursamayacağım."