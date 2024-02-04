Erdoğan'ın Hatay'daki 'itirafı' gündem oldu, o sözlere tepki yağdı: 'Kendisine oy vermeyenleri tehdit ediyor, bu mafya siyasetidir'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Hatay'da dikkat çeken bir itirafta bulundu. "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi?" diyen Erdoğan'ın o sözlerine tepki yağdı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da konuştu.
Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, muhalefeti hedef aldı, aynı zamanda bir itirafta bulundu.
"MERKEZİ YÖNETİMLE YEREL YÖNETİM EL VERMEZSE..."
Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın bu açıklaması yerel seçim öncesi seçmenlere 'gözdağı' olarak yorumlandı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Erdoğan'ın söz konusu açıklamasına tepki yağdı.
X'ten söz konusu ifadeleri paylaşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Tek kelimeyle, utanç verici" diyerek Erdoğan'a tepki gösterdi.
Tek kelimeyle, utanç verici.. pic.twitter.com/3yqjqV2VcS— Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) February 3, 2024
"SEN İNSAN DEĞİLSİN, SADECE SEÇMENSİN..."
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise, "Erdoğan depremden 1 yıl sonra Hatay'da hak sahibi 150 bin konuttan 'yalnızca' 7 bin konutu yaptıklarını ve gerekçesini itiraf ediyor. Oy yoksa hizmet de yok, ister deprem, ister insanlık dramı olsun yok kardeşim. Neden yok, çünkü sen insan değilsin, sen sadece seçmensin..." ifadelerini kullandı.
Erdoğan depremden 1 yıl sonra Hatay'da hak sahibi 150 bin konuttan "yalnızca" 7 bin konutu yaptıklarını ve gerekçesini itiraf ediyor.— Mustafa ADIGÜZEL (@drmadiguzel) February 4, 2024
Oy yoksa hizmet de yok, ister deprem, ister insanlık dramı olsun yok kardeşim.
Neden yok, çünkü sen insan değilsin, sen sadece seçmensin... pic.twitter.com/SveGb6hinD
"İBRETLİK İNTİKAMCI ZİHNİYET..."
CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel ise şu sözlerle tepki gösterdi:
"Erdoğan, AKP'ye oy vermemiş Hatay'da vatandaşların seçtiği belediyeyi "TOPAL ÖRDEĞE" dönüştüreceğini, kendi ağzıyla tekrar itiraf etmiş. Bu ibretlik intikamcı zihniyet, @IstanbulBLD'ni de topal ördeğe çevirmeye çalıştı. Ama tutmadı. Sevgili @Ekrem_Imamoglu İstanbul'da başardı. Türkiye, AKP'nin bu mahrumiyetçi zihniyetine muhtaç değil."
Erdoğan, AKP'ye oy vermemiş Hatay'da vatandaşların seçtiği belediyeyi "TOPAL ÖRDEĞE" dönüştüreceğini, kendi ağzıyla tekrar itiraf etmiş.— Fethi Açıkel (@FethiAcikel) February 3, 2024
Bu ibretlik intikamcı zihniyet, @IstanbulBLD'ni de topal ördeğe çevirmeye çalıştı. Ama tutmadı.
Sevgili @Ekrem_Imamoglu İstanbul'da başardı.… https://t.co/p7E02OlDBb
Erdoğan'ın sözlerine gelen tepkilerden bazıları şu şekilde...
??Geçmişin itirafı, geleceğe tehdit!— Fesih Bozan (@fesihbozan) February 4, 2024
Erdoğan:
Dün: "topal örnek" demişti
Bugün: “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi?”
Bir Cumhurbaşkanı bunu nasıl der! İnsan inanamıyor!
Peki: Adıyaman,… pic.twitter.com/8IB2xWp9wT
Daha önce aynı şekilde halkı tehdit eden bu uyanık karar vericileri hatırlayan var mı?— Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) February 4, 2024
Kaynak: Yeniasır Gazetesi
23 Mart 1989 pic.twitter.com/hQTQYVRjkd
Halkı tehdit... https://t.co/kDUCchAyyw— Ömer Faruk Eminağaoğlu (@eminagaoglu) February 4, 2024
Çaresizlik içinde itiraf ediyor;— Turhan Çömez (@ComezTurhan) February 3, 2024
?Oy yoksa hizmet yok diyor.
?Örnek veriyor, yine aynısı olur diyor.
?Ve tehdit ediyor.
Anlayışınız batsın. https://t.co/GKLGBWw941 pic.twitter.com/p81Nyp1S6X
Erdoğan'ın yerel, merkeze uymalı lafı tam bir boş tehdittir.— Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) February 4, 2024
Merkez, yerele Anayasa ve yasalarda öngörülen kaynakları aktarmak zorunda. İşte en son 2023 bütçesi, yerel yönetimlere 545 milyar TL aktarılmış!
Erdoğan'ın gücü yetseydi, bu kaynağa izin verir miydi? Boş, kuru tehdit! https://t.co/m0Em8QjnKW pic.twitter.com/VnZyeaVDow
Erdoğan'dan Hatay için itiraf ve seçime giderken alenen tehdit geldi! "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak şu anda Hatay garip kaldı"— MorDayanışma (@DayanismaMor) February 4, 2024
Binlerce insanı ölüme, açlığa terk etmiş, devletin… pic.twitter.com/SpapM32z6F
HALKA ŞANTAJ VE İTİRAF. İnsanlık ve siyaset tarihinde dip nokta budur. Depremle yıkılmış Hatay'a eziyet ettiğini itiraf ediyor. Halkı rehin almak istiyor. Kendisine oy vermeyenleri, hizmeti engellemekle tehdit ediyor. Bu mafya siyasetidir. pic.twitter.com/j1Rp0qYUFk— Timur Soykan (@timursoykan) February 3, 2024
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